Finalistas del Premio Xilópalo 2026: lo mejor del periodismo

Después de un exhaustivo y riguroso proceso de evaluación, el Premio Nacional de Periodismo Digital de Kienyke, conocido como Xilópalo, anunció oficialmente los 21 trabajos finalistas de su octava edición. Estas producciones competirán por el máximo galardón que exalta el talento, la creatividad y el compromiso ético de los periodistas colombianos.

¿Qué es el Premio Xilópalo 2026 y cómo se eligieron los finalistas?

Detrás de cada gran reportaje hay una realidad latente que exige ser visibilizada. El Premio Xilópalo 2026 se ha consolidado como uno de los reconocimientos más prestigiosos en el entorno digital de Colombia. Para esta octava edición, un panel de expertos compuesto por jurados nacionales e internacionales tuvo la compleja tarea de seleccionar los mejores trabajos. Los criterios de evaluación se centraron en el rigor investigativo, la innovación narrativa, la calidad, la relevancia pública y, sobre todo, el impacto real en las audiencias.

Lista completa de nominados al Premio de Periodismo Digital Xilópalo

Las historias seleccionadas provienen de siete categorías distintas, demostrando que en el país existen múltiples maneras de narrar nuestra realidad. Los 21 nominados son:

Crónica:

Salió caminando del Palacio de Justicia, pero lo que pasó después cambió su vida (RED+ Noticias).

La violencia de género también se edita (Mutante).

Hallan residuos biológicos peligrosos enterrados en tumbas del cementerio de Barrancabermeja (Vanguardia).

Reportaje:

Un gatillero encerrado en su laberinto (Minuto 60).

La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza (El Espectador).

Los secretos de las marcas de toallas higiénicas (Cuestión Pública).

Entrevista:

De la nostalgia nacieron las máscaras de José Llanos (Revista El Estornudo).

Ser autista en un mundo sordo de empatía con Diana Torres (Vós Podés, el podcast).

García-Herreros y Jaramillo Cuartas: dos sacerdotes en uno (Minuto 60).

Periodismo Universitario:

Entre las vías del acoso (Conexión la Sabana, Universidad de La Sabana).

Flotantes: historias sobre el agua (De la Urbe, Universidad de Antioquia).

Laberinto de Noche y Niebla: estudiantes perseguidos en Colombia (Unidad de investigación periodística, Politécnico Grancolombiano).

Turismo:

Geoparque Bosques de Pandora: un paraíso kárstico descubierto por casualidad (El Espectador).

El «nuevo carbón»: el turismo le trae a Colombia 40 billones de pesos al año (Cambio).

El paraíso sensación en el sur de Colombia, la magia salvaje del turismo que no conocía (Trabajo audiovisual enfocado en Caquetá).

Periodismo Ambiental:

Mercurio: el veneno que contamina a comunidades y naturaleza en Guainía (El Cuarto Mosquetero).

Palomar, una comunidad en riesgo de quedarse con migajas de tierra (Consonante).

Biocombustibles en aviones: ¿está lista Colombia para la descarbonización? (El Espectador).

Responsabilidad Social:

Guardianes Salvavidas (Canal 13).

Hermandad en todos los sentidos (90 Minutos).

Crónica en busca de una señal de vida (Cambia la historia).

Historias regionales, ambientales y de impacto social que marcan la pauta

Esta selección deja claro que la descentralización de la información es vital. Desde las urbes principales hasta los territorios más apartados como Guainía y Caquetá, los periodistas han logrado darle voz a quienes rara vez son escuchados, rescatando la memoria histórica y visibilizando problemáticas ambientales y sociales urgentes. Para amplificar este impacto, el Premio Xilópalo ha dispuesto una plataforma digital especial donde el público puede leer e interactuar con estas 21 piezas periodísticas originales.

¿Cuándo y dónde se anuncian los ganadores de la octava edición?

La cuenta regresiva ya está en marcha. La ceremonia de premiación en la que se revelarán los siete grandes ganadores se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre de 2026. El evento iniciará a la 1:00 p. m. en las instalaciones del Hotel W Bogotá, reuniendo a las figuras más destacadas de la industria de los medios de comunicación y líderes comprometidos con el fortalecimiento del ecosistema informativo en Colombia.