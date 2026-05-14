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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 14 de mayo

Super Astro Sol hoy jueves 14 de mayo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 14 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
01:51 p. m.
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El sorteo de Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país este martes 14 de mayo de 2026. Como es habitual, los participantes estuvieron pendientes del resultado oficial para conocer si la suerte les favorecía en una nueva jornada de este popular juego de azar en Colombia.

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A continuación, conozca el resultado del último sorteo y los números ganadores de hoy.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 14 de mayo: número ganador

El número ganador del Super Astro Sol de este martes 14 de mayo de 2026 fue el XXXX, acompañado del signo zodiacal XXX.

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Este resultado define al nuevo afortunado ganador del premio mayor del sorteo, uno de los más esperados por los apostadores debido a las altas sumas de dinero que entrega en cada edición.

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos más populares del país gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de ganar grandes premios con una combinación de número y signo zodiacal.

Así funciona el Super Astro Sol en Colombia

El Super Astro Sol consiste en elegir un número de cuatro cifras junto con un signo del zodiaco. Si ambas coincidencias son correctas con el resultado oficial, el jugador se lleva el premio mayor.

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Además del premio principal, el juego también ofrece múltiples categorías secundarias, lo que permite que más participantes resulten ganadores en cada sorteo.

Este tipo de loterías continúa siendo muy popular en Colombia, especialmente por la facilidad de participación y la expectativa que genera cada sorteo diario.

Premios y expectativa en cada sorteo

En cada edición, miles de jugadores revisan con atención los resultados oficiales publicados por las entidades encargadas, esperando encontrar coincidencias que les cambien la vida.

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El Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos más seguidos del país, manteniendo la emoción en cada sorteo y generando expectativa entre quienes confían en la suerte para ganar grandes premios.

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