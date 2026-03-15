Sorpresas, homenajes y premios inesperados: los momentos que marcaron los Premios Óscar 2026

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebró en Hollywood, en una noche llena de estrellas, discursos emotivos y algunos momentos inesperados que dieron de qué hablar en la industria del cine.

Tras la tradicional alfombra roja —donde actores, directores y productores desfilaron con elegantes atuendos— la ceremonia arrancó con el presentador Conan O’Brien, quien abrió la gala con un monólogo cargado de humor y referencias a varias de las películas nominadas.

La velada no solo estuvo marcada por los premios, sino también por mensajes políticos, homenajes a figuras históricas del cine y un inusual empate en una de las categorías. A lo largo de la noche, el escenario se convirtió en un espacio tanto para celebrar el talento cinematográfico como para reflexionar sobre el contexto global que rodea al séptimo arte.

Premios, discursos y un empate poco común

Uno de los momentos destacados de la gala fue el premio al mejor documental, que recayó en 'Mr. Nobody Against Putin'. La producción aborda el impacto de la propaganda y el adoctrinamiento en niños dentro del sistema educativo ruso tras la invasión de Ucrania. Durante su discurso de aceptación, el profesor y codirector Pavel Talankin aprovechó el escenario para hacer un llamado contundente contra los conflictos armados.

En la categoría de mejor guion original, el reconocimiento fue para Ryan Coogler por 'Pecadores', un drama sobrenatural ambientado en el sur segregado de Estados Unidos. El cineasta agradeció emocionado a su familia y al equipo de la película, destacando el honor que representaba recibir el galardón.

Por su parte, Paul Thomas Anderson ganó el premio al mejor guion adaptado por 'Una batalla tras otra', inspirada en una novela del escritor Thomas Pynchon. El director explicó que el proyecto nació como una reflexión para las nuevas generaciones, con la esperanza de que puedan construir un mundo más sensato.

La ceremonia también dejó una rareza en la categoría de mejor cortometraje de acción real, donde se registró un empate entre 'Two People Exchanging Saliva' y 'Los cantantes', algo que ocurre muy pocas veces en la historia de los Óscar.

Homenajes y momentos emotivos en la ceremonia

La gala también dedicó un espacio importante a recordar a figuras del cine que fallecieron recientemente. El tradicional segmento “In Memoriam” fue uno de los más emotivos de la noche, con un homenaje especial a varios nombres emblemáticos de Hollywood.

El actor Billy Crystal subió al escenario para recordar a su amigo y colaborador Rob Reiner, destacando la huella que dejó en el cine y en quienes trabajaron con él. Durante el tributo, varios artistas que compartieron proyectos con Reiner aparecieron en escena para rendirle honor.

Otro de los momentos memorables llegó cuando Barbra Streisand interpretó una pieza musical para recordar a Robert Redford, su coprotagonista en 'The Way We Were'. La legendaria cantante y actriz describió a Redford como un artista con gran sensibilidad y fortaleza dentro y fuera de la pantalla.

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La ceremonia también incluyó un espectáculo musical inspirado en 'Pecadores', la película con mayor número de nominaciones de la noche. El número repasó la evolución de la música afroamericana, desde sus raíces en África Occidental hasta géneros contemporáneos como el hip-hop.

Entre bromas del presentador y actuaciones musicales, la noche de los Óscar volvió a demostrar que, más allá de los premios, la ceremonia sigue siendo uno de los eventos más influyentes y comentados del mundo del entretenimiento.