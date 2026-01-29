Preocupación entre los seguidores de Luis Alfonso: el cantante resultó en el hospital

En la tarde de este 28 de enero, Luis Alfonso dio a conocer que tuvo que pasar con un hospital, generando alerta entre sus seguidores, aunque el mismo cantante fue quien entregó detalles sobre lo sucedido, calmando las especulaciones que pudieran surgir.

Cabe recordar que Luis Alfonso es una de las figuras más representativas de la música popular, siendo probablemente el más mediático en Colombia desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, por lo que muchas personas están pendientes de su actualidad.

¿Qué le pasó a Luis Alfonso?

De acuerdo a lo comentado por el cantante caucano, su visita al médico correspondía a exámenes médicos y nada relacionado con alguna urgencia, por lo que inmediatamente sus seguidores se calmaron tras sus declaraciones.

"Bueno, mi gente, aquí vamos para una endoscopia para unos exámenes rutinarios de gastritis y cositas para tener el machete amoblado", comentó, señalándose la garganta que es su principal herramienta de trabajo.

Esta fue la última publicación que hizo el artista, por lo que se espera que en el trascurso de este jueves entregue actualizaciones sobre su estado de salud de cara a sus próximos compromisos musicales.