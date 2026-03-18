"Ganará": famoso vidente reveló cuál es el candidato que más opciones tendría de ser el nuevo presidente de Colombia

Tras la inscripción de cada uno de los candidatos que participarán en la primera vuelta presidencial, las campañas ya han iniciado oficialmente.

Es así como los ciudadanos no solo se encuentran escuchando cada una de las propuestas, sino también analizando qué podría pasar en las urnas el próximo 31 de mayo de 2026.

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En medio de esa coyuntura, varios astrólogos han sido consultados por las energías que perciben en el ambiente y uno de ellos se animó a decir cuál sería el candidato que más opciones tendría de ganar.

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Este sería el candidato que más opciones tendría de ser el nuevo presidente de Colombia, según el vidente Daniel Daza

Hace unos días, Daniel Daza, el famoso astrólogo colombiano, realizó un análisis y aseguró que si las elecciones se realizaran justo en este momento, Paloma Valencia tendría una alta posibilidad de ser la primera presidenta de Colombia.

Sin embargo, también explicó que las energías no serían similares entre mayo y junio y que, por lo tanto, finalmente podría quedarse sin la victoria.

"Para concluir, Cepeda es quien astrológicamente ganará la presidencia del 2026 al 2030", afirmó el reconocido vidente.

Su declaración se puede escuchar en el siguiente video:

¿Quiénes son todos los candidatos presidenciales que estarán en la primera vuelta de Colombia?

En Colombia hay 14 candidatos inscritos para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026. Ellos son:

Iván Cepeda.

Paloma Valencia.

Abelardo de la Espriella.

Sergio Fajardo.

Claudia López.

Luis Gilberto Murillo.

Miguel Uribe Londoño.

Clara López.

Roy Barreras.

Mauricio Lizcano.

Santiago Botero.

Sondra Macollins.

Carlos Felipe Córdoba.

Carlos Caicedo.

Además, en caso de que ningún candidato logre conseguir la victoria en la primera vuelta presidencial, en el calendario electoral está estipulado que los colombianos tendrán que asistir nuevamente a las urnas durante el 21 de junio.