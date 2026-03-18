Nueva tarjeta llegará para colombianos: devolverá 4×1.000 en dólares

La fintech de origen argentino Lemon Cash, que recientemente consolidó su entrada al mercado colombiano tras una exitosa ronda de inversión Serie B de 20 millones de dólares, ha dado un paso audaz para atraer a los usuarios locales.

La compañía anunció hoy la apertura oficial de la lista de espera para su VISA Lemon Card, una tarjeta de débito que promete devolver a los colombianos el equivalente al impuesto del 4x1.000 en forma de cashback en dólares digitales (USDC).

El impuesto a los movimientos financieros, conocido popularmente como el 4x1.000, ha sido históricamente uno de los mayores puntos de fricción para los usuarios del sistema bancario tradicional en Colombia. Lemon busca capitalizar este descontento mediante una estrategia agresiva: por cada transacción realizada con su tarjeta, la plataforma reintegrará el 0,4% del valor de la compra, neutralizando efectivamente el impacto de este tributo para el consumidor final.

Este reintegro no se realizará en pesos, sino en dólares digitales (stablecoins), permitiendo que los usuarios no solo recuperen el valor del impuesto, sino que también comiencen a dolarizar sus ahorros de manera pasiva y automática con cada compra cotidiana, desde un café hasta el mercado del mes.

Integración con el sistema de Bre-Be en el país

La llegada de la tarjeta viene acompañada de una integración profunda con Bre-B, el nuevo sistema de pagos interoperables del Banco de la República. Marcelo Cavazzoli, CEO y fundador de Lemon, destacó que Colombia es el escenario ideal para esta innovación.

"Queremos que los colombianos dejen de ver sus gastos como una pérdida y empiecen a verlos como una oportunidad de ahorro. Integrar el cashback del 4x1.000 con la infraestructura de Bre-B nos permite ofrecer una herramienta financiera que realmente mejora la vida de las personas en tiempo real", afirmó Cavazzoli.

¿Cómo participar en sorteos de más de $40 millones en premios?

Los interesados ya pueden inscribirse a través de la aplicación de Lemon. Los usuarios que se registren en la lista de espera tendrán acceso prioritario a la tarjeta física y virtual una vez se complete el despliegue masivo en las próximas semanas.

Mediante un comunicado, la compañía reveló que los que se registren antes del 6 de abril entraran a un sorteo de más de $40 millones en premios, además de un viaje para dos personas a un partido de fútbol de Colombia este año.

Además, la fintech ha adelantado que quienes inviten a amigos a unirse a la lista podrán escalar posiciones para recibir beneficios adicionales, como tasas de rendimiento más altas en sus depósitos de criptoactivos.

“40 puntos por cada amigo nuevo, siguiendo a Lemon en redes sociales, descargando la app y completando otros retos disponibles en la plataforma”, indicó.