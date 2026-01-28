Polémica tras la muerte de Yeison Jiménez: licor con su imagen está circulando sin autorización

La Industria Licorera de Caldas (ILC) informó a la opinión pública que tuvo conocimiento de la circulación y comercialización irregular de botellas de su producto Aguardiente Amarillo de Manzanares con una imagen alusiva al cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció recientemente en un accidente aéreo.

La empresa aclaró de manera enfática que no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial de su producto que incluya la imagen del artista. Según lo indicado, cualquier presentación que incorpore referencias visuales o gráficas asociadas a Yeison Jiménez no cuenta con aval institucional ni corresponde a una estrategia oficial de la compañía.

Denuncia ante el Invima por alteración de etiqueta

Ante esta situación, la Industria Licorera de Caldas presentó una denuncia formal ante el INVIMA, manifestando que se identificó publicidad e información de carácter comercial en la que aparece el producto Aguardiente Amarillo de Manzanares con una alteración de su etiqueta. Dicha modificación no ha sido autorizada por el titular del registro sanitario correspondiente, según precisa el comunicado.

La alteración señalada hace referencia a la adición de una figura que representa la imagen del cantante Yeison Jiménez, junto con un logo que acompaña su nombre. La empresa reiteró que este cambio en la etiqueta no cuenta con autorización sanitaria ni institucional, lo que motivó la actuación ante la autoridad competente.

Adicionalmente, la ILC indicó que también se evidenció el uso indebido de la imagen y de la marca del producto en un artículo promocional tipo saco o porta botella, el cual estaría circulando sin la autorización del titular del registro sanitario, reforzando así la denuncia presentada.

Llamado al público de la ILC

En su pronunciamiento, la Industria Licorera de Caldas señaló que, en caso de considerar en el futuro la realización de algún homenaje o edición conmemorativa relacionada con Yeison Jiménez, quien fue embajador de sus marcas, este se llevaría a cabo únicamente con la debida autorización de la familia del artista, cumpliendo todos los requisitos legales y siendo comunicado exclusivamente a través de canales institucionales y redes sociales oficiales.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para que adquieran sus productos solo en sitios autorizados y para que denuncien cualquier producto que presente características sospechosas o no autorizadas, reforzando así los mecanismos de control y protección al consumidor.