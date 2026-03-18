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Cayó hombre que mató, descuartizó a su mamá y escondió el cuerpo en una nevera en Bogotá

El señalado feminicida, que había quedado en libertad por vencimiento de términos.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
04:27 p. m.
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Un caso que generó conmoción en 2020 vuelve a tomar fuerza en Bogotá. En medio de una ofensiva contra el homicidio, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de 30 presuntos homicidas en la última semana, entre ellos un hombre señalado de haber asesinado a su propia madre, desmembrar el cuerpo y ocultarlo dentro de una nevera.

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La detención de este sujeto se da luego de que, pese a haber sido capturado en flagrancia por ese crimen, recuperara la libertad en 2021 por vencimiento de términos.

Ofensiva en Bogotá dejó más de 30 homicidas capturados

El operativo fue presentado por las autoridades junto al alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que esta ofensiva busca llevar a los responsables ante la justicia y evitar nuevos hechos de violencia en la ciudad.

Vamos a trabajar para que esos casos también terminen llevando a los responsables tras las rejas por una parte y segundo que logremos prevenir otros casos de violencia en Bogotá.

Entre los capturados, el caso más impactante es el de este hombre que en 2020 asesinó a su madre.

Hombre asesinó, desmembró y escondió el cuerpo de su propia mamá en una nevera en Bogotá

Según lo informado, tras cometer el crimen, desmembró el cuerpo y lo escondió dentro de una nevera.

En su momento fue detenido en flagrancia, pero posteriormente quedó en libertad en 2021 debido al vencimiento de términos, situación que ahora vuelve a quedar en evidencia tras su nueva captura.

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Las autoridades confirmaron que su detención se logró en medio de esta ofensiva que también permitió ubicar a otros presuntos homicidas vinculados a diferentes hechos violentos en la ciudad.

Dentro de los casos que hacen parte de este golpe contra la criminalidad, se encuentra el asesinato de un comerciante en la localidad de Kennedy, quien fue atacado tras negarse a pagar una extorsión. También se investigan otros hechos en los que las víctimas fueron robadas y posteriormente asesinadas.

Policía reveló el cartel de los siete hombres más buscados por homicidio en Bogotá

Durante la presentación de resultados, las autoridades también revelaron el cartel de los siete hombres más buscados por homicidio en Bogotá, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita su captura.

El balance entregado indica que en lo corrido de 2026 ya han sido capturados 110 presuntos homicidas en la capital, en el marco de las estrategias para contener este delito.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades insisten en que continuarán los operativos para ubicar a los responsables de hechos violentos y reforzar las acciones contra estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión y el hurto en la ciudad.

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