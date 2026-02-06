¿Cuánto vale la nueva camiseta de James Rodríguez, de cara al Mundial?

James Rodríguez fue presentado oficialmente este viernes como nuevo jugador del Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El volante colombiano, capitán de la Selección, firmó un contrato de corta duración que, en principio, lo vincula con el club hasta mediados de 2026, justo antes del inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo contempla la posibilidad de extender el vínculo por seis meses más, lo que permitiría a James completar la temporada 2026 con el conjunto estadounidense. A sus 34 años, el mediocampista inicia una nueva etapa en su carrera luego de varios meses de incertidumbre, tras no renovar su contrato con el León de México a finales de 2025.

Un contrato enfocado en el Mundial de 2026

Según el comunicado oficial del Minnesota United, el compromiso con el colombiano está garantizado hasta junio de 2026, mes en el que comenzará la Copa del Mundo. El club se reservó la opción de ampliar el contrato hasta el final de esa misma temporada, dependiendo del rendimiento y las decisiones deportivas de ambas partes.

El fichaje de James generó expectativa en el entorno de la MLS, ya que durante las últimas semanas su nombre fue vinculado con otros equipos de gran exposición mediática, como el Inter Miami, donde milita Lionel Messi. Sin embargo, el colombiano terminó llegando a un destino menos mediático, pero con la intención de recuperar continuidad y ritmo competitivo.

El mediocampista llega a la liga norteamericana como uno de los jugadores más reconocidos del continente, recordado por su actuación en el Mundial de Brasil 2014, donde se consagró como goleador del torneo.

El precio de la camiseta de James en Minnesota

Con la oficialización del fichaje, cientos de aficionados colombianos y seguidores del futbolista comenzaron a buscar la camiseta del Minnesota United con el dorsal 10 y el nombre de James en la espalda. La prenda ya se encuentra disponible en la tienda oficial de la MLS, donde se comercializan los uniformes de todos los equipos de la liga.

La versión para aficionados personalizada tiene un precio de 135 dólares, lo que equivale aproximadamente a 500.000 pesos colombianos. Por su parte, la camiseta en versión jugador, que cuenta con materiales y tecnología similar a la utilizada por los futbolistas en competencia, alcanza los 195 dólares, es decir, más de 700.000 pesos.

Con su llegada al Minnesota United, James abre un nuevo capítulo en su carrera, con el objetivo de sumar minutos, mantener su nivel competitivo y llegar en óptimas condiciones a la que podría ser su última Copa del Mundo con la Selección Colombia.