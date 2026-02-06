Rostro de Yeison Jiménez habría aparecido en el cielo y todo quedó grabado: la imagen ha impactado a sus fanáticos

Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular, ha sido despedido por lo alto por sus fanáticos, seres queridos y colegas.

El 14 de enero, sus fanáticos llenaron el Movistar Arena y artistas de primer nivel como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alberto Posada le comenzaron a dar un último adiós entre canciones y palabras de admiración.

Además, el sábado 31 de enero, se adelantó el concierto que Yeison Jiménez tenía previsto en El Campín para este 2026 y colegas como Jhon Alex Castaño, Pasabordo, Luis Alfonso, Nelson Velásquez, Natalia Jiménez, Andy Rivera y Alan Ramírez volvieron a homenajearlo.

Y, en medio de ese evento musical, una asistente grabó un momento en el que se lanzaron juegos pirotécnicos y vio que, según ella, se formó la silueta del rostro de Yeison Jiménez.

¿Cuáles han sido las reacciones tras esa grabación? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así habría aparecido el rostro de Yeison Jiménez en el cielo

De acuerdo con la persona que grabó el video, después de que estallaron los primeros juegos artificiales, el humo que se comenzó a dispersar habría formado la silueta de la cara de Yeison Jiménez.

De hecho, la asistente tomó un pantallazo exacto en el instante en el que vio el rostro y, posteriormente, adjuntó el video para que los demás internautas pudieran analizarlo.

Tras esa publicación, algunas personas indicaron que sí lograron ver la silueta, mientras que otros se molestaron y pidieron que se dejen a un lado esas supersticiones.

"Si miran bien, también se observan cinco rostros más" y "también aparece un caballo", han sido algunos de los mensajes de los internautas que coincidieron con la persona que grabó el video.

¿Qué ha pasado con la investigación del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil sigue analizando exhaustivamente el trágico accidente en el que falleció Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

Los investigadores ya han determinado que efectivamente la aeronave despegó a las 4:09 de la tarde y se elevó a una altura de 50 metros.

Además, también han revelado que esta avioneta estaba aeronavegable, que el 9 de enero realizó tres viajes y que recientemente había tenido un mantenimiento en su motor derecho.

Sin embargo, aún no se ha esclarecido la causa por la que se precipitó de manera inesperada y, por lo tanto, los motores y las hélices serán llevados a Estados Unidos para que el fabricante efectúe pruebas detalladas.