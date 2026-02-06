Embajador (e) de EE. UU. en Colombia evalúa la relación entre ambos países antes de dejar el cargo: esto dijo

El encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, dejará el cargo el próximo viernes, 13 de febrero, tras informar al Departamento de Estado su decisión de retirarse.

Lo hace a unos días de la reunión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump, en la que se abordaron temas de interés para ambos países, como el narcotráfico y la situación en Venezuela.

Al respecto, McNamara compartió sus reflexiones y un diagnóstico sobre la relación bilateral, destacando que “el tono fue respetuoso y directo y reflejó algo importante: un entendimiento compartido de que el diálogo importa, incluso, o tal vez más cuando existen diferencias. Como socios históricos tenemos mucho, pero mucho más en común que cualquier diferencia”.

La lucha contra el narcotráfico sigue siendo el tema central de la relación entre Colombia y EE. UU

Tras el encuentro entre los presidentes Petro y Trump, McNamara insistió en que el proceso de erradicación de coca y la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad para el pueblo estadounidense.

Recomendó concentrar los esfuerzos de ambos países en la captura y extradición de capos del narcotráfico y la erradicación de coca, pero también felicitó a Colombia por las extradiciones realizadas durante el Gobierno Petro:

“Nuestra colaboración está dando resultados reales. Por ejemplo, durante el mandato del señor presidente Petro, Colombia ha extraditado 580 personas para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos. Eso significó que hay 580 criminales peligrosos que ya no pueden hacerles daño a ustedes, sus familias y sus comunidades”.

Y es que, según dijo, ha visto de cerca “con mis propios ojos, y experiencia en la Colombia profunda y en mi propia tierra, como el narcotráfico causa daño en cada paso de su cadena de maldad y sufrimiento”.

Relación comercial es otro de los pilares fundamentales:

Dentro de lo que McNamara calificó como una colaboración efectiva, de la que ambos países pueden sentirse satisfechos, incluyó la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. Según dijo, es claramente de beneficio mutuo:

“Estados Unidos está orgulloso de ser el principal socio comercial de Colombia y por mucho. No solamente tenemos la relación comercial más grande, también es bastante balanceada. Creando fuente de trabajo digno en ambos países y prosperidad compartida”.

Y recordó que “Estados Unidos también es el país que realiza la mayor cantidad de inversiones de capital acá en Colombia. Nuestras conexiones entre familias, el nivel de turismo impresionante entre nuestros dos países y nuestra colaboración hombro a hombro para enfrentar desafíos humanitarios urgentes, en lugares como Catatumbo y Chocó. Son también ejemplos de los lazos que nos unen”.

El encuentro en Washington, concluyó, “no resolvió todos los temas y nunca se pretendió que lo hiciera, pero sí mostró un compromiso de ambas partes para involucrarse de manera seria y buscar formas prácticas de avanzar y superar nuestros desafíos compartidos”.