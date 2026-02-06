Mhoni Vidente realizó INESPERADA predicción sobre Shakira

Mhoni Vidente, en los últimos días, ha sorprendido con predicciones de varios artistas reconocidos a nivel mundial.

En primer lugar, indicó que Junior H, el cantante mexicano de música regional, tiene que cuidarse en sus eventos musicales debido a que no tuvo buenas premoniciones con él.

Además, también indicó que Bad Bunny necesita estar atento a su seguridad porque ha recibido atentados y que todo parece indicar que ya se casó con Gabriela Berlingeri porque será papá.

No obstante, sus predicciones no terminaron ahí, sino que Mhoni Vidente también realizó un análisis sobre Shakira, Piqué y otros famosos. ¿Qué fue lo que manifestó?

Esta fue la predicción inesperada que Mhoni Vidente hizo acerca de Shakira

De acuerdo con las cartas de Mhoni Vidente, este es el año de casarse y Shakira volverá a encontrar el amor.

"Amigos, es el año del casamiento, del embarazo, de la felicidad, de atrapar el amor, así que Shakira se compromete este año", comenzó enfatizando Mhoni Vidente.

"También Piqué se casa, pero, bueno, Shakira se compromete con un futbolista que va a ser más joven", añadió la reconocida astróloga.

¿Qué otros famosos se casarán en el 2026, según Mhoni Vidente?

En un reciente video, Mhoni Vidente no solo habló del compromiso de Shakira, sino que también mencionó a otros famosos que se subirán al altar.

"Katy Perry se nos casa con Justin Trudeau y se embaraza. Taylor Swift se casa, se embaraza y va a tener gemelitos hombres, que van a salir preciosos", puntualizó Mhoni Vidente.

"Belinda también este año se compromete y lo más seguro es que sea con un cantante famoso, pero no será Nodal. Este año viene fuerte, va a ser bendecido para muchos famosos, pero para otros no", concluyó.

Las declaraciones completas de Mhoni Vidente se pueden escuchar detalladamente en esta grabación: