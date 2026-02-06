CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente realizó INESPERADA predicción sobre Shakira

La astróloga incluyó a la artista colombiana en un listado junto a otros famosos. ¿Qué sucederá, según ella?

Foto: @mhoni1 en Instagram y AFP.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, en los últimos días, ha sorprendido con predicciones de varios artistas reconocidos a nivel mundial.

En primer lugar, indicó que Junior H, el cantante mexicano de música regional, tiene que cuidarse en sus eventos musicales debido a que no tuvo buenas premoniciones con él.

"Tiene que cuidarse": Mhoni Vidente sorprendió con IMPACTANTE predicción sobre Bad Bunny
RELACIONADO

"Tiene que cuidarse": Mhoni Vidente sorprendió con IMPACTANTE predicción sobre Bad Bunny

Además, también indicó que Bad Bunny necesita estar atento a su seguridad porque ha recibido atentados y que todo parece indicar que ya se casó con Gabriela Berlingeri porque será papá.

No obstante, sus predicciones no terminaron ahí, sino que Mhoni Vidente también realizó un análisis sobre Shakira, Piqué y otros famosos. ¿Qué fue lo que manifestó?

Esta fue la predicción inesperada que Mhoni Vidente hizo acerca de Shakira

De acuerdo con las cartas de Mhoni Vidente, este es el año de casarse y Shakira volverá a encontrar el amor.

"Amigos, es el año del casamiento, del embarazo, de la felicidad, de atrapar el amor, así que Shakira se compromete este año", comenzó enfatizando Mhoni Vidente.

"También Piqué se casa, pero, bueno, Shakira se compromete con un futbolista que va a ser más joven", añadió la reconocida astróloga.

¿Qué otros famosos se casarán en el 2026, según Mhoni Vidente?

En un reciente video, Mhoni Vidente no solo habló del compromiso de Shakira, sino que también mencionó a otros famosos que se subirán al altar.

"Katy Perry se nos casa con Justin Trudeau y se embaraza. Taylor Swift se casa, se embaraza y va a tener gemelitos hombres, que van a salir preciosos", puntualizó Mhoni Vidente.

"Belinda también este año se compromete y lo más seguro es que sea con un cantante famoso, pero no será Nodal. Este año viene fuerte, va a ser bendecido para muchos famosos, pero para otros no", concluyó.

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026
RELACIONADO

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Las declaraciones completas de Mhoni Vidente se pueden escuchar detalladamente en esta grabación:

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Tiene que cuidarse": Mhoni Vidente sorprendió con IMPACTANTE predicción sobre Bad Bunny

Yeison Jiménez

Rostro de Yeison Jiménez habría aparecido en el cielo y todo quedó grabado: la imagen ha impactado a sus fanáticos

Canal RCN

Valentina Taguado y la posibilidad de regresar a '¿Qué hay pa' dañar?': esto dijo

Otras Noticias

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS

La decisión deja sin red de prestadores a usuarios que requieren tratamientos especializados como radioterapia y quimioterapia.

Estados Unidos

Embajador (e) de EE. UU. en Colombia evalúa la relación entre ambos países antes de dejar el cargo: esto dijo

McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios el 13 de febrero, tras servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas.

James Rodríguez

¿Cuánto vale la nueva camiseta de James Rodríguez, de cara al Mundial?

Finanzas personales

Ponen freno en los conjuntos residenciales por parqueaderos: Ministerio de Vivienda hace aclaración

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado