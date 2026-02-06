"Tiene que cuidarse": Mhoni Vidente sorprendió con IMPACTANTE predicción sobre Bad Bunny

Tras el inicio del 2026, Mhoni Vidente no solo ha realizado predicciones sobre los fenómenos naturales, el futuro de los políticos y los días de suerte, sino que también sobre la vida de los artistas.

Fue así como, en uno de sus últimos análisis, reveló que artistas mexicanos como Junior H y Natanael Cano tienen que cuidarse y seguir al pie de la letra las recomendaciones de su equipo de seguridad.

Pero, además, Mhoni Vidente también sorprendió con una predicción sobre Bad Bunny. ¿Cuál fue?

Esta fue la impactante predicción de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny

De acuerdo con Mhoni Videne, Bad Bunny también debe estar muy pendiente de su seguridad porque, según él mismo ha revelado, le han intentado realizar varios atentados.

"Bad Bunny se tiene que cuidar más que nunca de los atentados porque dice que ha recibido más de 30", fueron las palabras exactas de la reconocida astróloga que está radicada en México.

Su declaración se puede escuchar en el siguiente video:

¿Cuál fue la otra predicción que Mhoni Vidente realizó sobre Bad Bunny?

En los últimos días, en el mundo del espectáculo ha comenzado a especularse que Bad Bunny, uno de los cantantes más importantes del género urbano, estaría a punto de casarse con Gabriela Berlingeri, con quien se involucró sentimentalmente en 2017.

Por lo tanto, Mhoni Vidente aseguró que ese acontecimiento ya habría ocurrido y, además, proporcionó un detalle adicional que ha causado 'shock'.

"En cuestiones de casamiento, se casó con su ex, que es Gabriela, y lo hace porque ella está embarazada de un bebé que va a ser niño", precisó la importante astróloga cubana.

Sin embargo, por ahora, Bad Bunny no ha hablado públicamente de ese tema y está enfocado en lo que será su show en el Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero.