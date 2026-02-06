CANAL RCN
Economía

Ponen freno en los conjuntos residenciales por parqueaderos: Ministerio de Vivienda hace aclaración

Desde la cartera se ha enfatizado sobre el uso de los espacios para visitantes.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió una advertencia técnica y jurídica de gran calado: los propietarios y residentes permanentes tienen estrictamente prohibido utilizar los parqueaderos destinados a visitantes como si fueran espacios propios.

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber
RELACIONADO

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber

A través de un reciente concepto jurídico, la cartera de Vivienda aclaró que estos espacios son bienes comunes de uso general y, por su naturaleza y destino urbanístico, no pueden ser objeto de apropiación, asignación exclusiva o uso habitual por parte de quienes habitan el inmueble, incluso si el parqueadero se encuentra vacío.

Esto es lo que dice la ley sobre uso de parqueaderos visitantes

La advertencia del Ministerio se fundamenta en la Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal). El artículo 22 de dicha norma establece que los parqueaderos de visitantes son bienes comunes que deben facilitar el funcionamiento del conjunto y el acceso de terceros.

"Los parqueaderos de visitantes no podrán ser objeto de uso exclusivo, ya que su destinación es de carácter comunitario y temporal", señaló la entidad.

El Ministerio enfatizó que el hecho de que un propietario pague cuotas de administración no le otorga derechos de uso sobre las zonas comunes que tienen una destinación específica. Utilizar estos espacios para el vehículo personal de un residente desvirtúa la licencia de construcción y las normas urbanísticas bajo las cuales se aprobó el proyecto residencial.

Uno de los puntos que más genera fricción en los consejos de administración es la creencia de que, si un parqueadero de visitantes está desocupado por largas horas, un residente puede disponer de él. El Ministerio fue enfático: la disponibilidad no otorga derecho de uso.

El uso reiterado o permanente por parte de un residente se considera una "ocupación indebida de bienes comunes". Las administraciones tienen la facultad —y el deber— de regular estos espacios a través de los reglamentos de convivencia, estableciendo límites de tiempo y, en caso de incumplimiento, aplicando las sanciones correspondientes.

Sanciones y medidas de control

Para evitar que los residentes sigan "saltándose" la norma, el Ministerio recordó que las copropiedades pueden implementar las siguientes medidas:

  • Multas económicas: Siempre que estén contempladas en el reglamento de propiedad horizontal y se respete el debido proceso.
  • Cobros por exceder el tiempo: La Asamblea General puede autorizar el cobro de una tarifa a los visitantes (y con mayor rigor a residentes que abusen del espacio) para desincentivar la permanencia prolongada.
  • Bloqueo de acceso: En casos extremos, la administración puede restringir el ingreso de vehículos de residentes a dichas áreas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Reconocida empresa en el país se despide tras 20 años de operaciones: este será su futuro

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

Trabajo

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito

Otras Noticias

Ejército Nacional

Estados Unidos donó 11 vehículos blindados al Ejército Nacional de Colombia

La flota de vehículos con altos estándares operacionales será distribuida en departamentos de alto riesgo para fortalecer las capacidades militares.

Estadio El Campín

Eduardo Méndez reveló la cifra real que paga Santa Fe y Millonarios por El Campín

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló la cifra real que pagan los clubes y además las exigencias que hace Sencia para su alquiler.

Yeison Jiménez

Rostro de Yeison Jiménez habría aparecido en el cielo y todo quedó grabado: la imagen ha impactado a sus fanáticos

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia