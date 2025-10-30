Publicis Groupe Colombia destaca en +Cartagena 2025 con su modelo “The Power of One”

Bajo el concepto “The Power of One”, el grupo demostrará cómo la integración entre datos, tecnología y creatividad impulsa soluciones innovadoras y colaborativas que marcan el futuro de la comunicación en América Latina.

La creatividad que conecta e inspira

Con el lema “Creatividad que conecta e inspira”, Publicis Groupe Colombia reafirma su compromiso con una industria más humana, colaborativa y guiada por la tecnología. Su modelo “The Power of One” representa una filosofía que integra todas las capacidades del grupo —desde la estrategia hasta la innovación— para ofrecer soluciones coherentes, personalizadas y centradas en el crecimiento de los clientes.

Este enfoque busca romper los silos tradicionales entre agencias y áreas de especialización, apostando por una sinergia total que potencie la creatividad con base en datos e inteligencia artificial.

Christine Saouda: los datos y la IA al servicio del propósito

Christine Saouda, COO de Publicis Groupe Colombia, será una de las principales voceras del grupo en +Cartagena 2025. En su intervención, explicará cómo “The Power of One” consolida una estructura de trabajo que prioriza el propósito y la creatividad como motores del crecimiento.

“El verdadero poder de una marca está en sostener un propósito con la creatividad como motor intacto, mientras todo lo demás cambia. Los datos y la IA deben usarse con intención y KPI’s claros”, afirmó Saouda.

Su presentación abordará cómo la combinación de data, inteligencia artificial y creatividad estratégica permite ofrecer resultados tangibles y relevantes para los clientes.

Innovación y talento creativo desde Leo Open Hub

Por su parte, Janeth Consuegra, Managing Director de Leo Open Hub, destacará cómo la innovación y el talento creativo impulsan experiencias transformadoras que conectan con las personas. Bajo su liderazgo, Leo Open Hub ha consolidado una reputación como una agencia orientada a la experimentación y a la generación de valor emocional a través de la creatividad.

En +Cartagena, Consuegra presentará casos y aprendizajes sobre cómo las marcas pueden evolucionar en un entorno digital cada vez más competitivo, manteniendo la autenticidad y la conexión humana.

Creatividad cultural y liderazgo femenino

Sol López, Managing Director de Leo Constellation, pondrá en el centro del debate la importancia de la creatividad cultural y el liderazgo femenino como motores de transformación en la industria publicitaria. Su participación reflejará el compromiso de Publicis Groupe con la diversidad, la inclusión y la construcción de una comunicación más representativa y empática.

Publicis Groupe, referente de innovación en América Latina

Durante los tres días del evento, los líderes de Publicis Groupe Colombia participarán en paneles y encuentros con figuras clave de la economía creativa. Su presencia en +Cartagena 2025 refuerza su propósito de consolidarse como un referente en innovación, efectividad y colaboración regional.

En esta décima edición del encuentro, el grupo busca demostrar que el futuro de la comunicación no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de unir talento, propósito y creatividad bajo una misma visión: “The Power of One”.