CANAL RCN
Colombia

Presidente De la Espriella oficializa a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior

Entre las primeras tareas de Alejandro Ordóñez al frente del Ministerio del Interior estará liderar el impulso final de la Ley de Sometimiento.

Foto: Cancillería
Foto: Cancillería

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
11:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1630 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual oficializó el nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior. De acuerdo con el documento, el exprocurador asumirá formalmente sus funciones a partir de este sábado 31 de octubre, convirtiéndose en una de las principales fichas del Gobierno para impulsar la agenda legislativa en el Congreso.

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior tras la salida de Rodrigo Lara
RELACIONADO

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior tras la salida de Rodrigo Lara

La designación pone fin al encargo que venía desempeñando Iván Alfonso Cancino González al frente de la cartera política y se produce en un momento clave para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de varias iniciativas que el Gobierno busca sacar adelante antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones.

Cambio en el Ministerio tras la salida de Rodrigo Lara

La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior se concreta diez días después de que el presidente De la Espriella decidiera dar por terminadas las funciones de Rodrigo Lara como jefe de esa cartera. La decisión fue adoptada el pasado 21 de octubre, pocas horas después de que se conociera el hundimiento del Presupuesto General de la Nación en el Congreso debido a un vicio de forma durante su trámite.

Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: “tiene mi respaldo sincero a su Gobierno”
RELACIONADO

Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: “tiene mi respaldo sincero a su Gobierno”

La salida de Lara también ocurrió en medio de las discusiones sobre la Ley de Sometimiento, considerada una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia de seguridad y justicia. Desde entonces, el Gobierno había mantenido un encargo temporal mientras definía el nombre de quien asumiría de manera definitiva la coordinación política y legislativa de la administración.

Los retos legislativos que tendrá Alejandro Ordóñez

Entre las primeras tareas de Alejandro Ordóñez al frente del Ministerio del Interior estará liderar el impulso final de la Ley de Sometimiento, proyecto que continúa su tránsito por el Congreso y que el Gobierno considera fundamental dentro de su estrategia de seguridad.

Las dudas que rodean la llegada de Alejandro Odóñez al MinInterior y sus principales retos como nuevo jefe de la cartera
RELACIONADO

Las dudas que rodean la llegada de Alejandro Odóñez al MinInterior y sus principales retos como nuevo jefe de la cartera

Asimismo, el nuevo ministro deberá articular los apoyos políticos necesarios para sacar adelante la denominada ley de rescate fiscal, iniciativa con la que el Ejecutivo busca fortalecer las finanzas públicas tras los recientes tropiezos presupuestales. A ello se suma la eventual presentación del estatuto antiterrorista, otro de los proyectos que la Casa de Nariño pretende convertir en una de las prioridades de la nueva etapa legislativa.

MinInterior les pone la lupa a contratos millonarios de la Dirección Nacional de Bomberos en época electoral
RELACIONADO

MinInterior les pone la lupa a contratos millonarios de la Dirección Nacional de Bomberos en época electoral

Con la llegada de Ordóñez, el Gobierno apuesta por un perfil de amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político para fortalecer su interlocución con las distintas bancadas y encaminar las reformas que considera estratégicas para el cierre de 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Halloween también se vive en las plazas de mercado de Bogotá con gastronomía, tradición y actividades familiares

Inpec

Dragoneante del Inpec fue asesinado en Cali cuando salía de trabajar: esto se sabe

Cauca

Nuevo atentado contra el peaje de El Bordo: explosión destruyó casetas recién reconstruidas en el sur del Cauca

Otras Noticias

Educación

Doctorado en Ciencias Aplicadas UMNG: Innovación y Tecnología

¿Y si las respuestas a los grandes desafíos de la humanidad no estuvieran en una sola disciplina?

Luis Díaz

¿Quiénes votaron por Luis Díaz? Revelan los resultados del Balón de Oro 2026

El extremo colombiano terminó en el puesto 24 de la clasificación, igualado con Nuno Mendes.

Japón

Japón inicia un tratamiento pionero con células madre para combatir el Parkinson

Epa Colombia

'Epa Colombia' se graduó en la cárcel de Ibagué y mandó mensaje sobre su libertad

Medio ambiente

Cerca de 200 países acuerdan acelerar acciones para frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2030