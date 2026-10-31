Japón inicia un tratamiento pionero con células madre para combatir el Parkinson

Japón dio un nuevo paso en la investigación médica contra la enfermedad de Parkinson. Un paciente recibió el primer trasplante de células madre diseñado para tratar esta enfermedad neurodegenerativa, en un procedimiento que representa un avance en la búsqueda de alternativas para combatir sus efectos.

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El anuncio fue realizado el viernes 30 de octubre por la farmacéutica japonesa Sumitomo Pharma, responsable del desarrollo de esta innovadora terapia. Según informó la compañía, la primera intervención se llevó a cabo en octubre en el Hospital Universitario de Kioto, luego de que el tratamiento recibiera una aprobación condicional por parte de las autoridades japonesas.

La técnica consiste en implantar millones de células madre pluripotentes inducidas, conocidas como iPS, en el cerebro de los pacientes. Estas células, obtenidas a partir de células adultas de donantes sanos, son reprogramadas para recuperar la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células.

En este procedimiento, el objetivo es convertirlas en precursoras de neuronas productoras de dopamina, una sustancia fundamental para controlar los movimientos del cuerpo y cuya pérdida está relacionada con el desarrollo del Parkinson.

Resultados de los primeros ensayos clínicos

La aprobación de esta terapia en Japón se produjo en marzo, después de obtener resultados alentadores en un ensayo clínico en el que participaron siete personas de entre 50 y 69 años.

Los pacientes recibieron implantes de cinco o diez millones de células en ambos hemisferios cerebrales y fueron evaluados durante dos años. De acuerdo con los resultados, no se registraron efectos adversos graves y cuatro de los participantes presentaron una mejoría en sus síntomas.

Sumitomo Pharma anunció que su objetivo es realizar entre 20 y 30 trasplantes adicionales antes de marzo de 2029. Además, la compañía adelanta otro ensayo clínico en Estados Unidos para evaluar el potencial de esta alternativa terapéutica.

Una nueva esperanza para los pacientes con Parkinson

Actualmente, los tratamientos disponibles están enfocados principalmente en controlar las manifestaciones de la enfermedad, pero no consiguen detener su progresión.

El Parkinson es un trastorno neurológico crónico y degenerativo que afecta el sistema motor. Entre sus principales síntomas se encuentran los temblores, la rigidez muscular, la lentitud de los movimientos y las dificultades para mantener el equilibrio.

La Fundación para el Parkinson estima que más de 10 millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo. En ese contexto, los avances con células madre abren una nueva línea de investigación para intentar recuperar funciones cerebrales afectadas por este trastorno.