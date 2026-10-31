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¿Quiénes votaron por Luis Díaz? Revelan los resultados del Balón de Oro 2026

El extremo colombiano terminó en el puesto 24 de la clasificación, igualado con Nuno Mendes.

Balón de Oro 2026 Luis Díaz Kane Upamecano
FOTO: Luis Díaz - Facebook

Ángel Ballén

octubre 31 de 2026
10:58 a. m.
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France Football reveló cómo se distribuyeron los votos del Balón de Oro 2026, por lo que se pudo conocer el balance de las votaciones que favorecieron a Luis Díaz en la entrega del galardón individual más importante del fútbol.

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El futbolista colombiano que estuvo nominado por su buena temporada con el Bayern Múnich, terminó en el puesto 24 de la clasificación con un total de ocho puntos, una calificación inesperada, pero que habría sido un castigo a su floja presentación en el Mundial.

Díaz igualó el puntaje de Nuno Mendes, lateral portugués del PSG y apenas pudo superar a algunos de los nominados. Si bien el colombiano viajó a Londres para la ceremonia de entrega del premio, estaba acompañando a su compañero Harry Kane, quien finalmente se quedó con el primer lugar.

¿Cuántos votos recibió Luis Díaz en el Balón de Oro 2026?

El colombiano recibió ocho puntos en total y ocupó el puesto 24 de la clasificación del Balón de Oro 2026. Su puntuación fue resultado de las elecciones realizadas por los representantes de cinco países: Colombia, Bélgica, Curazao, Ecuador y Paraguay.

Aunque estos países incluyeron a Díaz entre los diez mejores futbolistas del mundo, ninguno lo ubicó en el primer lugar de su respectiva votación. Además, el análisis publicado por France Football reveló que 95 países no incluyeron al extremo en sus listas de los diez mejores jugadores.

En la parte baja de la clasificación también apareció Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano que terminó en el puesto 28 con cuatro puntos.

¿Cómo se elije al Balón de Oro?

El Balón de Oro es organizado por la revista France Football y se define mediante un jurado internacional de periodistas especializados. Para la categoría masculina participan 100 representantes, uno por cada país mejor ubicado en el ranking FIFA. La lista inicial de candidatos está compuesta por 30 futbolistas, seleccionados por los equipos editoriales de France Football y L’Équipe, con participación de otros colaboradores.

Cada periodista debe ordenar a los diez jugadores que considera mejores de la temporada. El primero recibe 15 puntos; el segundo, 12; el tercero, 10, y los siguientes obtienen 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto, respectivamente. Para elegir al ganador se suman todas las puntuaciones y se tienen en cuenta tres criterios: rendimiento individual, logros colectivos y comportamiento deportivo. Si hay empate, prevalece el futbolista que haya recibido más votos en el primer lugar.

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