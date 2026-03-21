Más allá de la música: planes imperdibles en el Estéreo Picnic

Conozca las propuestas exclusivas, desde el cóctel diseñado con Sabrina Carpenter hasta zonas de personalización, que redefinen la forma de vivir la cultura festivalera.

El Festival Estéreo Picnic (FEP) no solo se vive frente a las tarimas. Si bien los carteles musicales son el principal imán para miles de asistentes, este año la experiencia se expande radicalmente con propuestas que combinan música, innovación en coctelería y espacios de interacción. Estas apuestas de marca están redefiniendo cómo se disfruta y se respira uno de los eventos culturales y de entretenimiento más importantes del país, convirtiendo el recinto en un verdadero parque de diversiones para adultos.

El cóctel de Sabrina Carpenter: la gran apuesta de Johnnie Walker

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el cóctel oficial creado en una colaboración sin precedentes entre la estrella pop Sabrina Carpenter y Johnnie Walker: el Go Go Highball.

Esta mezcla, que estará disponible de manera exclusiva durante los días del festival, reinterpreta el clásico y sofisticado whisky highball con un giro fresco y contemporáneo. Al incorporar notas cítricas y un perfil mucho más ligero, esta bebida está estratégicamente pensada para satisfacer el paladar de una nueva generación de consumidores que buscan frescura sin perder calidad.

Más allá de su receta, el Go Go Highball representa una idea mucho más profunda: el progreso. Un concepto que ha definido históricamente a Johnnie Walker y que en esta esperada colaboración se traduce en una invitación a avanzar sin miedo, a experimentar y a encontrar nuevas formas de expresión. Inspirado en la actitud creativa, segura y sin filtros de Sabrina Carpenter, este cóctel se convierte en una extensión de su universo artístico dentro del festival.

Smirnoff House: el epicentro de la creación de contenido y moda

Pero la experiencia festivalera no empieza ni termina en los escenarios principales. En los días previos al evento, la ciudad vibró con la Smirnoff House, un espacio inmersivo que funcionó como la antesala perfecta del FEP.

Las cifras reveladas por la marca evidencian el enorme interés de la nueva generación por crear y compartir contenido de valor:

Asistencia masiva: Más de 1.000 personas pasaron por la casa.

Más de 1.000 personas pasaron por la casa. Interacción digital: Se generaron 229 contenidos virales.

Se generaron 229 contenidos virales. Zonas de mayor impacto: Las salas de Arte y Cringe Core (enfocada en moda festivalera) fueron las más activas, concentrando el 46% de la interacción total.

Esta dinámica, basada en la creación de contenido y la acumulación de las llamadas Cringe Coins, convirtió la participación en una experiencia tangible donde mostrarse auténtico y sin filtros tenía recompensa.

Activaciones imperdibles: maquillaje, termos Stanley y talento local

Ya dentro del recinto del Festival Estéreo Picnic, Smirnoff amplifica su propuesta con una presencia visual y experiencial robusta. La marca estará estratégicamente ubicada detrás del escenario principal —donde brillarán gigantes de la industria como Tyler, The Creator, The Killers y la propia Sabrina Carpenter— y contará con seis barras y tres zonas de experiencia diseñadas milimétricamente para el público.

Entre las activaciones que prometen robarse la atención y generar mayor engagement en redes sociales se destacan:

Alianza con Stanley: Una zona exclusiva de personalización de termos, capitalizando una de las tendencias más fuertes del momento.

Una zona exclusiva de personalización de termos, capitalizando una de las tendencias más fuertes del momento. Estética "Spicy": Un espacio de maquillaje profesional con propuestas visuales audaces que elevan el look de los asistentes.

Un espacio de maquillaje profesional con propuestas visuales audaces que elevan el look de los asistentes. Escenario electrónico: Una zona dedicada a la música continua donde destacados DJs locales serán los protagonistas, celebrando el talento emergente y la diversidad sonora de Bogotá.

El Estéreo Picnic como un ecosistema de experiencias culturales

De esta forma, el FEP se consolida no solo como un festival de música por excelencia, sino como un ecosistema integral de experiencias donde cada marca aliada aporta nuevas narrativas y formas de vivirlo.

Desde degustar un cóctel exclusivo que convierte el progreso en sabor, hasta visitar espacios que transforman la expresión individual en contenido viral y recompensas, la invitación para los asistentes de este año es muy clara: hay que atreverse a explorar y descubrir todo lo maravilloso que ocurre más allá de los escenarios.