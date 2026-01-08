CANAL RCN
¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?: otra mirada con un análisis binocular del juego

Si quieres entender de verdad La Casa de los Famosos, no te lo pierdas este lunes a las 8:00 p.m. en una transmisión exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube.

enero 08 de 2026
12:39 p. m.
No cabe duda de que La Casa de los Famosos Colombia es todo un fenómeno digno de análisis por parte de toda la audiencia. Por esto, ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?, con los panelistas Néstor Parra y Roberto Velásquez, es un espacio que conecta lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene en la competencia.

El formato, exclusivo por la app del Canal RCN y YouTube, ofrece otra mirada de La Casa de los Famosos Colombia con un análisis real, profundo y sin maquillaje. Es un compromiso diario con la verdad del juego, más allá del show por lo que las estrategias, psicología, datos y decisiones de producción son explicadas como nunca antes.

¿En dónde se verá el formato?

Colombia entera podrá disfrutar de este novedoso formato de lunes a domingo a las 7:00 p.m. y contará con dos momentos. La pre-gala en donde se realizará un debate exhaustivo para entender el juego antes de cada decisión clave y durante la gala para reaccionar en tiempo real al generar análisis.

Así mismo, este espacio contará semanalmente con invitados especiales que elevan el debate. Este será el seguimiento ideal para que ninguno de los televidentes se pierda ni un solo detalle de lo que ocurrirá en las instalaciones de la casa más famosa del país.

Allí no se especula, se analiza. Por esto, Roberto Velásquez y Néstor Parra mostrarán
las jugadas, las alianzas y las decisiones detrás del juego. ¿Qué Hay Pa’ Dañar en La Casa más Famosa? se podrá disfrutar antes, durante y después de cada Gala, en un debate que lo explica todo.

No cabe duda de que este análisis binocular del juego va dirigido a los fieles fanáticos de la competencia más famosa del país. Por esto, las estrategias y los datos permitirán no solo analizar, sino prever las jugadas más trascendentales.

Los colombianos no se pueden perder este formato que podrá ser visto a partir de este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m., en una transmisión exclusiva por la app del Canal RCN y YouTube.

Nuevos espacios en La Casa de los Famosos Colombia

Por otro lado, el ‘Jefe’ de la competencia ya reveló imágenes inéditas de los nuevos espacios con los que contará la casa más famosa del país. Algunos de los más destacados son las habitaciones calma y tormenta, el novedoso diseño animal print de la sala, zonas de relajación en el baño, juegos y actividades en la terraza, gimnasio, entre otros.

