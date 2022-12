Lo que debe evitar hacer en la fiesta de fin de año de su empresa, según expertos

Es muy común que, para cerrar el año, las entidades realicen un encuentro fuera de las oficinas para que los colaboradores, administrativos y directivos, celebren los logros obtenidos.

Sin embargo, ese tipo de escenarios de diversión se prestan para problemas. Así lo dejó ver una imagen que se hizo viral y en la que una entidad financiera llamó la atención de sus trabajadores por, al parecer, tener un mal comportamiento durante una reunión de fin de año. Y es que, aunque se trate de un momento de esparcimiento, es importante, según expertos, evitar los excesos.

Noticiasrcn.com consultó a María Paula Camacho, mejor conocida como Laetiquette, experta en etiqueta, marca personal y moda, sobre lo que debe evitarse hacer en este tipo de eventos.

Noticias RCN.com: ¿Cómo vestir para un evento de fin de año de una empresa?

M.C: Al ser una ocasión especial, lo ideal será darle un toque de formalidad, pero sin exagerar. Aquí la clave es saber que el código de vestimenta debe estar muy alineado con tu trabajo. No es el momento ni el lugar para lucir tu look de rumba ni de concierto. Recuerda que todo comunica.

Noticias RCN.com: ¿Cuál debe ser el comportamiento adecuado en fiesta a la que asisten jefes, directivos y dirigentes?

M.C: A veces pecamos en esto. Solemos pensar que solo debemos comportarnos de forma adecuada y apropiada ‘cuando nos están viendo’. Cuando la realidad es que tu saber estar no debe depender si van tus jefes o tu alta autoridad. Aunque es una fiesta, no puedes olvidar, no por un solo segundo que sigues estando en el trabajo. Así que todo lo que no harías en tu oficina, evita hacerlo también en este escenario. Y ojo, esto no quiera decir que no puedas bailar o disfrutar. Solo recuerda que el activo más importante que todos tenemos es nuestra reputación y credibilidad. No permitas que esta se arruine por 3 horas de diversión.

Noticias RCN.com: ¿Cuáles son los no rotundos a la hora de asistir a una fiesta de fin de año, es decir, qué cosas se deben evitar?

Cuida y mide tus tragos.

Evita bailes sugestivos o muestras excesivas de afecto.

Si estás cansado, es momento de irte, no te duermas sobre la mesa.

Evita quitarte los zapatos.

No es el momento para hablar de trabajo o querer convencer a tu jefe de un aumento.

Ojo: gratis, no significa llevar hasta para regalar.

Si alguien no quiere tomar, no insistas.

Noticias RCN.com: ¿Cómo dar una buena imagen?

M.C: Viendo siempre tu marca personal de forma estratégica. Proyéctate a futuro y piensa qué tan alto quieres llegar. Cuida tu lenguaje, tus posturas y tus palabras. Diviértete y participa, sé mesurado, Maduro y recatado, demuestras tus habilidades sociales. Sé tú mejor versión.

Noticias RCN.com: ¿Cómo manejar situaciones incómodas con alguien que se pase de tragos?

M.C: No te dé miedo decir NO, aunque sea tu jefe, no debes entrar en su juego. Pararlo. Si necesitas alejarte, hazlo por favor. También si ves que alguien está pasando por una situación incómoda, ayúdalo. Puede que esté necesitando un respaldo.