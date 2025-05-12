CANAL RCN
Colombia Video

Estremecedor relato de la patrullera que salvó a una niña que se estaba ahogando en una piscina

La patrullera Stefanny Zapata, reconstruyó segundo a segundo cómo escuchó los gritos y logró lanzarse.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:45 p. m.
El ambiente en la piscina era completamente normal; funcionarios, visitantes y personal médico participaban en la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, un evento realizado junto a la ESE Hospital.

Era una tarde tranquila, sin incidentes, hasta que a las 3:08 p. m. el lugar entero cambió abruptamente por un solo grito repetido con desesperación: “Una niña se está ahogando”.

La patrullera Stefanny Zapata estaba en plena intervención institucional cuando la alerta rasgó el ambiente. En cuestión de segundos pasó de estar hablando en el evento a correr hacia el agua. Así lo contó:

Patrullera contó cómo salvó a una niña de ahogarse en una piscina

La uniformada contó cómo se enteró del incidente y cómo actuó casi por instinto:

Cuando estaba realizando una intervención con la ESE Hospital, realizando la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad y de repente escucho como a personas que gritan: ‘Una niña se está ahogando, una niña se está ahogando’. Sin mediar, sin pensar, salí corriendo, boté micrófono, me quité el… me logré quitar el cinturón, con celular y todo, yo estaba ahora intentando salvar la vida de la niña.

El evento, que avanzaba sin contratiempos, quedó en pausa cuando todos se dieron cuenta de que una pequeña luchaba bajo el agua en el fondo de uno de los costados de la piscina.

La patrullera explicó que apenas escuchó los gritos, corrió sin detenerse, se desprendió del cinturón multipropósito y se lanzó directamente al agua.

Dentro de la piscina, logró alcanzar a la niña, sacarla a la superficie y llevarla hasta el borde. Allí, mientras la sentaba sobre la orilla, revisó rápidamente su estado.

Por fortuna teníamos pues personal de salud en la actividad. Saco la niña de la piscina, la asiento en el borde para verificar pues el estado de salud, cómo está. Obviamente la niña en medio de su desespero empieza a llorar eh porque está desubicada.

Luego, tras las valoraciones iniciales, confirmaron que la menor se encontraba estable, completamente fuera de peligro.

¿Qué pasó después de que la patrullera salvó a una niña de ahogarse en la piscina?

Debido a que la niña tenía que estar con un adulto responsable, se procedió con la verificación e identificación de sus padres de familia, a quienes luego fue entregada.

Seguido de esto, relató que la actividad debía continuar y que lo ocurrido no fue un impedimento para terminar su labor.

Terminé mi actividad, terminé mi intervención, obviamente pues tenía que terminar eh la actividad que yo me encontraba realizando, obviamente estaba mojada porque pues había acabado de salvar una niña, había acabado de sacar a la a la niña pues del agua.

Finalmente, la Policía también destacó públicamente su actuación, resaltando que su participación no solo fue rápida, sino que superó cualquier obligación protocolaria.

Su gesto, que trasciende las obligaciones propias del uniforme, es un recordatorio de que el servicio policial se fundamenta, ante todo, en la protección de la vida y el amor por la comunidad.

