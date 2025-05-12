Riesgos de la multitarea: ¿por qué la capacidad de atención ha disminuido?

Hoy en día la mayoría de las personas poseen un teléfono celular por lo que una de las primeras actividades en el día, si no es la primera, es revisar las notificaciones del mismo.

Estos dispositivos se han convertido en una herramienta trascendental en los trabajos ya que aplicaciones como WhatsApp permiten mayor velocidad y una comunicación más directa en el desarrollo de actividades.

No obstante, especialistas han determinado que las personas “multitarea”, o que realizan diferentes labores durante un mismo periodo de tiempo, tienen mayores riesgos de disminuir su capacidad de atención.

Riesgos de la multitarea

Según Gloria Mark, profesora informática y doctora en psicología, el cerebro tarda cerca de 23 minutos en concentrarse en una tarea o acción por lo que, gracias a investigaciones y mediciones, se identificó que la capacidad de concentración de las personas se ha ido reduciendo sustancialmente con el paso del tiempo.

Para el año 2004 descubrieron que la capacidad de atención de las personas duraba entre dos a dos minutos y medio. Sin embargo, para el 2012 identificaron que esta ya no superaba los 80 segundos.

Pero la situación llega a ser más preocupante ya que, en los últimos seis años, se identificó que la atención se redujo aún más al llegar a los 47 segundos por persona. En la investigación, Mark también menciona que encontraron una correlación entre los cambios de tarea y el estrés. Cuando más rápido se da el cambio de atención, aumenta el estrés.

Una de las situaciones más comunes, que fueron evaluadas para la investigación, estudió a las personas que trabajan desde sus computadores y suelen estar utilizando distintas pestañas o aplicaciones al tiempo. También, Mark explica que al cambiar de tarea constantemente aumentan las probabilidades de cometer errores.

¿Qué es el costo del cambio?

Según la explicación dada por la especialista, para una entrevista con la American Psychological Association, las personas que realizan distintas tareas al mismo tiempo presentan una disminución de su rendimiento.

Denominado como costo del cambio, es la dificultad y el esfuerzo que se genera en el cerebro para retomar una tarea que se detuvo por realizar otra. Por esto, la experta alertó sobre los riesgos de revisar constantemente el celular, mientras se realizan actividades que requieren de concentración absoluta como trabajar, escribir o leer.

Así mismo, Mark recalca que el exceso de tareas ha llevado a que el cerebro borre la información al no retenerla gracias a la distracción. Una de las muestras más sencillas de esto es cuando las personas deciden ver videos en TikTok, pues, ante la cantidad y velocidad de estos contenidos, el cerebro se vuelve incapaz de recordar el último video visto antes de terminar el actual.