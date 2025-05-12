CANAL RCN
La millonaria fortuna que Maduro quisiera conservar en caso de dejar el poder

The Telegraph entregó nuevos detalles sobre la llamada que tuvo Maduro con Trump hace dos semanas.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP.

diciembre 05 de 2025
04:06 p. m.
El viernes 21 de noviembre marcó un antes y después en la tensión de Estados Unidos con Venezuela. Donald Trump tuvo una charla telefónica con Nicolás Maduro, en la que se habló de su dimisión.

Trump confirmó el 30 de noviembre que tuvo la conversación sin mencionar sobre los temas tratados. “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, declaró en una atención a medios adentro del Air Force One.

Trump y Maduro confirmaron la llamada sin dar más información

De igual forma, el 3 de diciembre, Maduro confirmó la misma información. Al igual que el estadounidense, no se centró en revelar lo hablado; solamente indicó que se desarrolló con un tono cordial.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial”, aseguró.

Reuters dio a conocer los detalles de la conversación, la cual duró 15 minutos. Se presume que Maduro puso las condiciones para dejar el poder y abandonar Venezuela; aunque sin ser aceptadas por Trump.

Maduro le habría dicho que quería conservar 200 millones de dólares

El mandatario norteamericano le habría puesto como plazo salir del país a más tardar el viernes 28 de noviembre. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre esta charla.

The Telegraph informó que Maduro habría pedido conservar una fortuna de 200 millones de dólares en caso de renunciar. Además, pidió amnistía para 100 funcionarios del régimen y refugio en un país amigo.

Al parecer, Trump puso sobre la mesa las opciones de China o Rusia; pero Maduro habría sugerido Cuba. Otro nombre que ha sonado es Catar, según informó New York Post.

Con respecto a la transición del poder, el nombre mencionado por el venezolano habría sido el de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Estados Unidos desea que abandone Venezuela en el menor tiempo posible.

