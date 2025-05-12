CANAL RCN
Deportes

Prensa de Portugal reacciona al enfrentamiento que tendrán con Colombia en el Mundial de 2026

Desde suelo luso fueron certeros al conocer que la tricolor será su rival.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
06:34 p. m.
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado hoy en Washington D.C., ha dejado un panorama lleno de expectativas y cruces inéditos para la edición expandida del torneo.

Con la confirmación de los 12 grupos que lucharán por la gloria en Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas se han posado sobre las nuevas rivalidades y, en particular, sobre el Grupo K, una zona que promete ser un interesante choque de estilos.

La cabeza de serie, Portugal, lidera este grupo y es vista por muchos como la gran favorita. Los lusos, que llegan con una de sus generaciones más talentosas y posiblemente con la última actuación mundialista de su leyenda, Cristiano Ronaldo, estarán acompañados por la siempre aguerrida Selección Colombia, Uzbekistán y el ganador del Play-off 1 de la FIFA, un cupo que se disputará entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Este enfrentamiento entre Portugal y Colombia se perfila como el duelo clave para definir la cima del Grupo K, marcando el primer cruce en la historia de la Copa del Mundo entre ambas naciones.

Prensa portuguesa reaccionó a la rivalidad con Colombia en el grupo K

La designación de Colombia como el rival más fuerte de su grupo no pasó desapercibida en la prensa portuguesa ni en el seno de la propia selección. Las reacciones iniciales de los medios de comunicación y figuras cercanas al equipo luso revelaron una mezcla de confianza en su potencial, pero también un claro respeto y advertencia sobre el peligro que representa el equipo sudamericano.

Diarios como A Bola y Récord, a pesar de enfatizar el favoritismo de su selección, dedicaron espacio a analizar la calidad individual y el potencial de Colombia. Las declaraciones de jugadores y el cuerpo técnico, recogidas por diversos medios, fueron contundentes.

“Parecía que la selección nacional podría enfrentar a Noruega, pero terminó en el grupo I. El grupo de Portugal, al estar en el grupo K —el penúltimo de los 16 grupos—, era una de las opciones abiertas para el equipo de Erling Haaland y compañía”, fue uno de los comentarios.

“En el sorteo realizado en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, Portugal, que tenía la condición de cabeza de serie, terminó en el grupo K gracias a Tom Brady, una de las leyendas del fútbol americano, y terminó descubriendo minutos después que se enfrentaría a Colombia, una de las mejores selecciones sudamericanas”, agregaron desde suelo luso.

El centrocampista portugués Vitinha, figura del Paris Saint-Germain, encapsuló la perspectiva lusa al reconocer la complejidad del grupo, si bien con una pizca de desconocimiento sobre los rivales asiáticos.

“¿Uzbekistán y Colombia? Admiro los conocimientos de Luis Catarino, pero, hablando por mí mismo, no tengo ni la menor idea. Conozco a Kusanov. En teoría, Colombia será el equipo más difícil de este grupo”, comentó el jugador, según fue reseñado por el diario Récord. Además, destacó el "estado de forma fantástico" de Luis Díaz como un punto de alerta.

 

