¿Quién es Howard Buffett? El multimillonario que llegó al Chocó con Shakira tras el terremoto

Howard Graham Buffett, hijo del reconocido inversionista estadounidense Warren Buffett, llegó a Quibdó junto a Shakira para participar en las iniciativas que buscan ayudar a la comunidad afectada en el Chocó tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Durante la visita, la cantante barranquillera informó sobre recursos por 1 millón de dólares dirigidos a la reconstrucción de las estructuras educativas que terminaron sufriendo afectaciones en el departamento.

Durante su paso por Quibdó, Shakira y Howard Buffett recorrieron instituciones educativas perjudicadas por el sismo. La visita tuvo como objetivo conocer directamente las condiciones de la infraestructura y avanzar en acciones que permitan facilitar el regreso de los estudiantes a las aulas.

¿Quién es Howard Buffett y qué relación tiene con Colombia?

Howard Graham Buffett tiene 71 años, nació el 16 de diciembre de 1954 en Omaha, Nebraska, y es el segundo de los tres hijos de Warren Buffett. Actualmente se desempeña como presidente y director ejecutivo de la Howard G. Buffett Foundation y forma parte de la junta directiva de Berkshire Hathaway.

Su trayectoria no se ha limitado al mundo empresarial. A lo largo de su vida ha trabajado como agricultor, empresario, fotógrafo y conservacionista, además de haber ocupado cargos públicos en Estados Unidos. Buena parte de su actividad se ha concentrado en la filantropía, especialmente en proyectos relacionados con seguridad alimentaria, agricultura, mitigación de conflictos y atención de comunidades vulnerables.

La Howard G. Buffett Foundation desarrolla programas en distintos países y mantiene una presencia de varios años en Colombia. En el país, la organización ha destinado recursos a iniciativas como el desminado humanitario, el desarrollo agrícola para pequeños productores, la sustitución voluntaria de cultivos de coca y la construcción de infraestructura en regiones afectadas por el conflicto.

Para 2021, la fundación ya había comprometido más de US$140 millones en iniciativas sociales en Colombia. Ese mismo año, el Gobierno colombiano le concedió a Buffett la nacionalidad por adopción y le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Mérito como reconocimiento a su trabajo y a los recursos destinados a proyectos sociales en el territorio nacional.

La relación de Buffett con Colombia también incluye un compromiso anunciado a comienzos de 2020, cuando se comprometió a entregar US$46 millones para la construcción de carreteras en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela y con una alta concentración de narcocultivos en ese momento.

En octubre de 2021, el entonces presidente Iván Duque le entregó oficialmente la nacionalidad colombiana durante un evento realizado en la Embajada de Colombia en Washington. En aquella ocasión, Buffett calificó la ciudadanía como un gran honor y afirmó que Colombia era un lugar especial para él.