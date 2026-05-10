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Decisión definitiva: Pautips se ausentó de la cocina de MasterChef y los jueces tomaron decisiones

Los chefs se pronunciaron ante la ausencia de la mujer durante el más reciente reto de eliminación.

Foto: IG @canalrcn
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octubre 05 de 2026
10:31 p. m.
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Los participantes de MasterChef Celebrity atravesaron por una nueva eliminación en el que las emociones no dudaron en aparecer en cada una de las estaciones. Aunque el sentimentalismo se adueñó de varios cocineros, otros cuestionaron las razones de los chefs al degustar los platos de los cuatro cocineros en riesgo.

Sin embargo, al iniciar el reto, la presentadora Claudia Bahamón se pronunció ante la ausencia de una cocinera que, sin duda alguna, iba a cambiar el rumbo de la competencia para todos.

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¿Qué pasó con Pautips?

El más reciente reto de eliminación elevó las expectativas de los chefs, quienes aseguraron que un excelente cocinero iba a abandonar para siempre el juego. Sin embargo, la ausencia de Pautips ya elevó las especulaciones entre todos los participantes del juego ya que la creadora de contenido no se presentó a los más recientes desafíos.

Por esto, Claudia Bahamón aseguró que su ausencia iba a tener consecuencias ya que al regresar iba a llevar puesto el delantal negro. Así mismo, anunció que la famosa no iba a tener la oportunidad de participar en el reto de salvación ya que, de manera inmediata, iba a pasar al reto de eliminación.

Hasta el momento se desconocen las razones detrás de la ausencia de la mujer. Ante esto, algunos de los jugadores especularon que esta estaría presentado afectaciones en su salud tras participar en su último reto grupal.

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Un reto de eliminación sin precedentes

Por otro lado, la cocina de MasterChef Celebrity vivió uno de los retos de eliminación más tensos hasta el momento. Por primera vez, el desafío se llevó a cabo en dos fases donde Luciano, Verónica, Marta y Mariana tuvieron que poner a prueba su talento en la cocina para sorprender a los chefs.

Durante la primera etapa, los cuatro cocineros tenían que presentar un salmón con cocción perfecta. De esa manera, el que tuviera el mejor pez iba a subir, de manera inmediata, al balcón y evitaría la segunda parte del reto de eliminación.

Pese a que hubo algunas diferencias en los conceptos de los jueces, Luciano fue el cocinero que se salvó y subió al balcón.

La segunda etapa del reto incluyó la preparación de camarones que, a sugerencia de los chefs, debían estar perfectos. Para esta prueba solo contaron con 30 minutos y tuvieron que presentar un plato fuerte.

Por supuesto, las emociones no se hicieron esperar durante la competencia ya que todos los famosos aseguraron que la exigencia del juego se estaba encargando de enfrentar a los mejores cocineros de la temporada.

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