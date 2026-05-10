VIDEO: Así fue el ataque con drones rusos contra un puente en Kiev, Ucrania

Una explosión registrada en Kiev provocó daños en la calzada del puente del Norte, uno de los principales pasos sobre el río Dnipro, en medio de una nueva jornada de ataques rusos contra la capital ucraniana.

VIDEO: Dron impactó un puente en Kiev

El hecho ocurrió mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, se encontraba de visita en Kiev, donde anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 1.300 millones de euros, equivalentes a unos 1.500 millones de dólares.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a través de Telegram sobre el impacto en la vía y señaló que los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

El ataque afectó uno de los varios puentes sobre el río Dnipro que han sido blanco de ataques durante los últimos días. Los daños han generado importantes problemas de movilidad y provocado gigantescos atascos en diferentes sectores de la capital ucraniana.

Explosiones y sirenas durante la visita de Merz

El ataque ocurrió en una jornada marcada por las alertas aéreas y las explosiones en Kiev. Poco antes del impacto en el puente, las autoridades ucranianas habían advertido sobre la presencia de drones que se dirigían hacia la capital.

Durante su recorrido por la ciudad, Merz y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitaron la sede de la Academia de las Ciencias de Kiev, que también había resultado afectada recientemente por un ataque ruso.

Mientras ambos funcionarios se encontraban en el lugar, se escucharon explosiones y las sirenas antiaéreas, de acuerdo con lo constatado durante la visita.

“Aquí podemos comprobar lo absurdo de esta guerra”, afirmó Merz, al tiempo que pidió el cese de los ataques contra la población civil.

Zelenski, por su parte, describió la situación que atraviesa la capital como “terrible” y aseguró que los habitantes de Kiev están viviendo noches y días difíciles debido a la intensificación de los ataques.