"El compromiso de estar aquí al lado de ustedes", Shakira, en su llegada al Chocó tras el terremoto

En medio del dolor e incertidumbre que atraviesa el departamento del Chocó tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, la cantante colombiana, Shakira arribó a Quibdó para solidarizarse con las víctimas, evaluar los daños causados por el sismo y anunciar medidas de apoyo humanitario para las familias damnificadas.

Acompañada por su equipo de trabajo y representantes de su organización, la embajadora de buena voluntad de la UNICEF y fundadora de la Fundación Pies Descalzos recorrió sectores afectados en la capital chocoana.

La región, golpeada fuertemente por la tragedia —que deja al menos 13 muertos, centenas de heridos y más de 19.000 personas damnificadas en el departamento—, recibió a la artista entre muestras de afecto y mensajes de clamor por ayuda.

Shakira mandó sentido mensaje en medio de la tragedia

En un emotivo encuentro registrado por habitantes locales, un joven abordó a la barranquillera para pedirle un mensaje de aliento hacia la población en medio del desastre:

"Aquí estoy, para decirles que no nos olvidemos de nuestros estudiantes", afirmó Shakira con evidente conmoción. "Tengo muchísimas ganas de verlos reconstruirse otra vez y ponerse sobre sus propios pies, así que por eso estamos aquí".

Cuestionada sobre el impacto emocional que esta tragedia ha causado en los chocoanos que intentan recuperarse entre ruinas y viviendas colapsadas, la artista reconoció la gravedad de la situación.

"Realmente no hay suficientes palabras para aliviar el dolor de tantos, no hay soluciones mágicas, pero sí el compromiso de estar aquí al lado de ustedes», manifestó.

"Queremos que cada chocoano pueda volver a tener su vida normal como se la merece, y que todos los niños puedan volver a sus escuelas y soñar con un futuro, el futuro que se merecen", sentenció.