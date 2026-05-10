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¿Exceso de exigencia?: este fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reto de eliminación contó, por primera vez, con dos etapas en las que uno de los cuatro cocineros subió al balcón y otro quedó eliminado.

Foto: IG @canalrcn
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Noticias RCN

octubre 05 de 2026
10:50 p. m.
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Un nuevo reto de eliminación se presentó en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia y cuatro jugadores tuvieron que enfrentarse en un apretado encuentro en el que el tiempo fue determinante.

Por primera vez en la temporada se llevó a cabo un reto de dos etapas. En la primera, los cuatro cocineros tuvieron que preparar un salmón y en la segunda cocinaron camarones en un plato fuerte.

Sin embargo, el tiempo no estuvo del lado de algunos cocineros ya que varios manifestaron su descontento con tener que trabajar sobre el tiempo y a toda velocidad para poder llegar con las preparaciones frente a los tres chefs.

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¿Cómo fue el reto de eliminación?

Durante la primera etapa, Luciano, Marta, Mariana y Verónica tuvieron que preparar un salmón en tan solo 10 minutos. Según los chefs, el pez a la plancha tenía que ser presentado en un término perfecto, con buen sabor y sin problemas de cocción.

Los 10 minutos empezaron a correr y las cuatro celebridades llegaron a preparar hasta dos opciones para poder evitar la mayor cantidad de errores posibles. Finalmente, el tiempo terminó y todos presentaron su platillo.

Luciano usó sal, pimienta, lo cocinó a término medio y lo terminó con cebolla y tomillo. Los chefs exaltaron su sabor y manifestaron que su término fue perfecto para lo que estaban pidiendo.

Por su parte, Verónica presentó un pez que estaba ligeramente crudo ya que le faltó temperatura al sartén. Aunque Mariana cocinó bien la piel, le faltó cocción y crocancia. Finalmente, Marta tuvo una piel buena, pero la panza del pez pasó de cocción.

Los chefs decidieron que Luciano era el ganador por lo que subió al balcón y evadió la segunda parte del reto de eliminación.

El desafío continuó y los chefs solicitaron un plato fuerte, completo y con camarones. La preparación no debía tener fallas en su cocción y solo contaban con 30 minutos para presentar su preparación.

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Degustación final

Verónica presentó un curry, arroz jazmín con camarones y notas picantes. Los chefs exaltaron la textura, color y sabor de la salsa. También exaltaron el picante y el punto de los camareros estaba perfecto. Su punto más bajo del plato fue el arroz.

Marta pasó con un arroz basmati, langostinos sazonados, ajonjolí tostado, salsa de miel. Sus camarones eran escasos a diferencia de la cantidad de arroz que utilizó en su plato. Su salsa fue calificada como muy dulce por parte de los jueces.

Mariana preparó una sopa de camarones con tomate, cebollas, ajo, vino tinto, mantequilla, entre otros ingredientes. Sus camarones estuvieron perfectos, el sabor fue bueno y el uso de todos los elementos fueron exaltados.

El buen rendimiento de Mariana la llevó a obtener un cachete del chef Rausch y su ascenso automático al balcón.

El resultado se definió entre Verónica y Marta por lo que los chefs finalmente decidieron que, por la cantidad de errores, Marta debía ser la participante eliminada.

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