¿Quién es la nueva ‘Pajarita’ de ‘Hasta que la plata nos separe’?

‘Hasta que la plata nos separe’ llega a las noches de Nuestra Tele como una versión moderna de la exitosa producción escrita por Fernando Gaitán, en el 2006, con el mismo nombre, que cautivó a los colombianos.

Justamente, uno de los personajes relevantes de esta telenovela es la ‘Pajarita’, la novia de Méndez, quien en esta oportunidad será interpretada por la actriz Juliette Pardau.

“Para mí ha sido una delicia descubrirla desde los libretos, está fantásticamente escrita, es un personaje que cualquier actriz querría tenerla en sus manos… La ‘Pajarita’ es una antagonista diferente porque la gente siente empatía con ella y te conmueves y dices ‘no sé si quiero que se case con Méndez o no’; finalmente, ella hace las cosas mal, pero tiene un corazón noble, eso ha hecho la diferencia en cuanto a los personajes anteriores”, dijo Pardau a Noticias RCN.

Para Juliette, pertenecer a una producción de Fernando Gaitán es de gran valor, por lo que espera que el público disfrute la telenovela y se entretenga con su personaje.

“Lo he asumido con todo el compromiso porque así está escrito este personaje y la idea es comprometerse y estar a la altura”, finalizó.

Cabe recordar que ‘Hasta que la plata nos separe’ tiene su estreno mundial este martes, 10 de mayo, a las 9:30 de la noche en Colombia por el Canal RCN, y en Estados Unidos a través de Telemundo.

Rafael Méndez, enamorado de su 'Pajarita'

María Victoria Pardo, más conocida como 'Vicky', es la novia de Rafael Méndez, llevan tres años juntos, peor la familia de la joven no ve con buenos ojos la relación, ya que el hombre no tiene un centavo. Sin embargo, para ella, el recursivo vendedor de carros es su futuro esposo y el papá de sus hijos, asimismo, Méndez está loco por esta hermosa doncella, quien es la mujer más linda y con más dinero del barrio y, a pesar de sus celos y los impedimentos de su familia, para él no existe otra mujer.

Esta hermosa, caprichosa y manipuladora todo lo consigue con sus berrinches y nunca acepta un 'NO' por respuesta, pues es una hábil acosadora en las redes y siempre vive enterada de los detalles de la vida de los demás.