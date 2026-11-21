El pasado viernes 20 de noviembre, la cocina más importante de Colombia despidió a uno de los participantes más queridos por los cocineros, chefs y el resto de Colombia; Sebastián Villalobos, Sebastián Vega, Emiro Navarro, Julieta Piñeres y Verónica Orozco eran los 5 que estaban en riesgo.

El resto consistió en preparar platos típicos de Colombia, que fueron elegidos por cada uno de los participantes a medida que iban teniendo su turno; 'Pautips', por ser poseedora del pin de inmunidad, tuvo la tarea de elegir al primer participante que tendría la posibilidad de elegir su plato.

Sebastián Villalobos fue el primero y quien tuvo más opciones, eligiendo la cazuela de mariscos; Emiro eligió el sancocho; Julieta prepararía unas costillas BBQ; Verónica Orozco eligió cazuela de frijoles, y el último, Sebastián Vega, que no tuvo opción de elegir, debió preparar mondongo.

Así fue el reto de eliminación del 20 de noviembre en MasterChef Celebrity

El reto, que tendría una duración de 60 minutos, consistía en hacer una versión libre de los principales platos tradicionales de Colombia: Cazuela de frijoles, cazuela de mariscos, mondongo, sancocho y costillas BBQ; cada uno de los participantes podría incluir su toque personal.

Antes del inicio del reto, el chef Nicolás de Zubiría les recordó que se trataba de un reto de eliminación y que no corrieran riesgos innecesarios; todos tuvieron la despensa a disposición durante todo el reto.

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¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia el 20 de noviembre?

Después de probar los cinco platos, los jueces decidieron que Verónica Orozco sería la participante eliminada de la cocina de MasterChef Celebrity; la falta de arroz para acompañar la cazuela de frijoles, pero en especial el bajo nivel de sal, fueron los detonantes para que los jueces se decidieran por su salida.

Durante la prueba del plato, Orozco manifestó que siempre estuvo acostumbrada a comer los frijoles con poca sal, pero los tres chefs coincidieron en el mismo concepto.

Tras su salida, Verónica manifestó su tristeza por abandonar la competencia y les dijo a sus compañeros que solo podía darles las gracias por todos los momentos vividos.