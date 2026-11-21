El famoso creador de contenido colombiano conocido como 'El Gomez', fue víctima de un intento de robo en la noche del pasado viernes 20 de noviembre y preocupó a sus seguidores, ya que, según informó en sus redes sociales, le dispararon en dos oportunidades.

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"Mi gente, gracias a Dios estoy bien, no fue un choque, fue un hurto donde me dispararon. Gracias a Dios no me pasó nada; lo material va y viene. Gracias a todos por preguntar", escribió el creador de contenido en una historia de Instagram.

María Alejandra Villegas, pareja del joven que fue víctima del asalto y que cuenta con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, también se manifestó después del incidente y le informó a sus seguidores que justo en ese momento no se encontraba con su novio, ya que estaba en un viaje con su mamá, y agradeció los mensajes de apoyo y preocupación.

'El Gomez' recibió dos disparos tras intento de robo

Después del preocupante momento, el creador de contenido publicó unas imágenes en sus redes sociales para informar lo que había pasado y dar un parte de tranquilidad sobre su estado de salud; en los videos se logra observar que el carro quedó bastante afectado en la parte delantera y, al parecer, habría chocado contra un local comercial para evitar el robo; según informaron desde Medellín, el incidente ocurrió en el sector de Buenos Aires.

En otro video publicado por 'El Gomez', aparecen dos hombres que habrían sido golpeados por la comunidad y que serían los responsables del intento de robo; los dos están con el rostro cubierto de sangre y habrían sido capturados por las autoridades tras haber sido retenidos por los ciudadanos que se encontraban en el lugar de la escena.

"A Juan lo robaron y le dispararon en dos ocasiones. Definitivamente, Dios es muy lindo y me lo cuida siempre", expresó 'MAV', la pareja del infuencer.

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'El Gomez' no ha dado más detalles sobre el incidente

Aunque la impactante escena se ha vuelto viral en redes sociales durante las últimas horas, no se conoce mayor información sobre los hombres que fueron capturados, si lograron robar algún objeto o si alguien resultó herido a raíz de los disparos; además, falta conocer cómo ocurrió exactamente el choque en el que el carro del creador de contenido quedó bastante afectado y trasladado en una grúa posteriormente.

A través de sus historias, el influencer informó que pronto daría más detalles de todo lo ocurrido en la noche del 21 de noviembre.