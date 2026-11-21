Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil protagonizan hoy sábado 21 de noviembre la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana; los argentinos buscarán su título internacional #23 y la tercera Sudamericana de su historia para seguir ampliando su exitoso palmarés, mientras que los brasileros buscarán su tercera copa internacional y la primera Copa Sudamericana de su historia.

Barranquilla será la sede del crucial partido y será la primera vez que Colombia albergue una gran final desde que la Copa Libertadores y Copa Sudamericana se definen a un solo partido; el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla se preparó en tiempo récord para recibir a miles de hinchas de Colombia y el resto del continente en lo que promete ser una fiesta inolvidable para el fútbol colombiano y sudamericano.

Durante toda la semana previa al partido del sábado, no han dejado de arribar al Caribe colombiano hinchas de Boca Juniors, en su mayoría, y de Atlético Mineiro; la parcialidad 'xeneize' se ha hecho sentir en las principales calles y playas de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla gracias a los famosos banderazos donde todos los hinchas se reúnen a alentar al equipo.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa Sudamericana

El duelo entre argentinos y brasileros iniciará desde las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla —el nuevo 'Supermetro'— y los interesados en seguir el partido podrán hacerlo a través de la señal de DirecTV y la plataforma de Win Play, que recientemente agregó a su parrilla de programación los canales de DSports.

El partido contará con importante presencia colombiana, y de acuerdo a la información que sale desde Barranquilla, ambos clubes tendrían, por lo menos, un 'cafetero' en la nómina titular. Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca y Kevin Castaño en Mineiro jugarían desde el arranque la gran final de la Copa Sudamericana; el delantero Mateo Casierra, del club de Brasil, también hace parte de los convocados.

Posibles nóminas titulares de Boca Juniors y Atlético Mineiro para la final de la Sudamericana

Ambos clubes tienen disponibles a sus principales figuras, por lo que se espera un partido con grandes emociones; estas serían las nóminas titulares de Boca y Mineiro para la final:

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado; Villa, Aranda, Merentiel

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Tressoldi, Vitao, Lodi; Maycon, Castaño; Bernard, Fred, Cuello; Borbas