Un operativo de seguridad adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el sector de La Favorita dejó como resultado la incautación de más de 32 kilos de marihuana, 2.500 accesorios para motocicletas y la recuperación de varios vehículos.

Operativo en La Favorita permitió la incautación de droga y accesorios de motos

La intervención contó con la participación de más de 500 uniformados de diferentes especialidades, como parte de las acciones del Bloque de Seguridad Urbana.

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Durante los controles, las autoridades encontraron 2.500 unidades de accesorios para motocicletas, cuyo valor comercial supera los 400 millones de pesos.

Según la Policía, estos elementos presuntamente no contaban con los permisos de importación correspondientes.

Además, cinco establecimientos comerciales fueron suspendidos por no tener la documentación exigida para su funcionamiento.

Otro de los resultados se produjo durante la inspección de un inmueble que funcionaba bajo la modalidad de 'pagadiario'. En el lugar, los uniformados encontraron más de 32 kilos de marihuana, así como elementos utilizados para su preparación y dosificación.

De acuerdo con el reporte oficial, la cantidad de estupefacientes incautada equivaldría a cerca de 15.000 dosis, con un valor aproximado de 25 millones de pesos.

Una persona fue capturada durante operativo en La Favorita

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El operativo también dejó una persona capturada por el delito de receptación. Asimismo, la Policía reportó la recuperación de dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas que tenían modificaciones en sus sistemas de identificación.

La institución señaló que continuará desarrollando intervenciones de control en diferentes sectores de la capital para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.