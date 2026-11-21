Un gorro de lana que quedó atrapado en un ventilador de techo después de que un niño lo lanzara al aire habría provocado el fallecimiento de Fiona, el popular hipopótamo del Zoológico de Cincinnati, a sus nueve años.

El zoológico confirmó su fatal desenlace el jueves 19 de noviembre, por la emergencia registrada cuando ingirió la prenda por accidente, la semana anterior.

La noticia generó cadenas de oración en redes sociales, mensajes de apoyo para Fiona, el personal del zoológico y señalamientos contra los padres del menor, a quienes varios atribuyen la responsabilidad de su deceso.

RELACIONADO Veterinario advirtió sobre los riesgos de usar sedantes para tranquilizar a las mascotas ante la pólvora

Especialistas aplicaron métodos poco comunes para tratar de salvar a Fiona:

En su intento por salvarla, especialistas aplicaron métodos poco comunes para desplazar el tejido, entre ellas el uso de una "plataforma vibratoria" para "ayudar a estimular el movimiento a través de su tracto digestivo y facilitar el paso del objeto", según detalló el zoológico en Instagram.

El director de salud animal del recinto, Mike Wenninger, indicó Fiona recibía atención médica y vigilancia ininterrumpida durante todo el día. Sin embargo, al tratarse de un animal adulto, no resultaba factible intervenirlo quirúrgicamente, y tampoco dio resultado tratar de extraer el gorro con un endoscopio que insertaron en su recto bajo sedación.

RELACIONADO Antioquia inicia eutanasia química de 10 hipopótamos para frenar el crecimiento de la especie

Fiona se hizo viral al nacer prematura y enfrentar el rechazo de su madre:

"Con enorme tristeza compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió, después de múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla a superar lo que terminó siendo una emergencia médica", lamentó el recinto.

E indicó que fueron "múltiples” los “intentos por sacar el gorro de su sistema”, pero “finalmente” fue “demasiado difícil de superar".

Considerada la hipopótamo más famosa por sus episodios virales, Fiona conquistó al público estadounidense en 2017, cuando llegó al mundo de manera prematura pesando apenas 13 kilos y se enfrentó el rechazo de su madre.

Su nacimiento en enero de ese año fue el primer de un hipopótamo del Nilo en el Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati, en 75 años. Sin embargo, su salud se fue deteriorando de manera apresurada tras ingerir el gorro; lo que causó, entre otros, que perdiera el apetito.