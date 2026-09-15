Un plato con lengua fue el encargado de eliminar a un cocinero en MasterChef

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia en donde 7 participantes tuvieron que enfrentarse en un complicado desafío que, hasta el momento, no se ha presentado en la competencia.

Los jueces manifestaron su interés por ver preparaciones que incluyera lengua, la proteína seleccionada para la ocasión. Por supuesto, el miedo se apoderó de algunos cocineros, quienes manifestaron su preocupación por sorprender a los chefs con una proteína que no podía quedar cruda.

¿Cómo fue el desempeño durante el reto?

Tras la inquietud de todos los participantes en riesgo, Claudia Bahamón empezó a realizar sugerencias para que dicha proteína pudiera quedar en su punto al tener que usar la olla pitadora. Verónica sufrió durante su tiempo en la estación, pues la mujer expresó que no podía cocinar ante el aspecto que tenía dicha proteína.

Así mismo, varios de los cocineros tuvieron que recibir ayuda por parte de los demás participantes que se encontraban en el balcón ya que surgieron un sin fin de dudas en torno a la preparación de esta proteína.

Marta también tuvo serios inconvenientes ya que manifestó sentir impresión ante la textura que tenía dicha proteína y los tiempos de cocción clave que eran necesarios para poder deleitar el paladar de los chefs.

Pese a los inconvenientes que se presentaron, todos los participantes lograron finalizar su preparación para llevarla ante los jueces. El desempeño se disputó entre excelentes resultados y aquellos que no fueron del todo positivos.

¿Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef?

El tiempo definitivo llegó y todos los cocineros tuvieron que presentar sus preparaciones ante los jueces de la competencia. Virginia Lizcano llegó ante Belén, Nicolás y Jorge, quienes rápidamente se percataron de que su plato era bastante sencillo a diferencia de las demás preparaciones evaluadas.

Pero este no fue el único detalle ya que al probar la mayonesa, que también hacía parte de su preparación, los chefs identificaron que esta carecía de la sal necesaria para aportar sabor a su lengua. Finalmente, le sugirieron hacer uso de más cebolla para sazonar la proteína sobre sus tostadas.

Ante todas las recomendaciones, los chefs decidieron que quien debía abandonar la competencia debía ser la humorista Virginia Lizcano.