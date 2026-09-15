Elder Dayán estará en Chía: conozca la fecha y detalles del evento

El vallenato tendrá una cita especial en Chía el próximo sábado 17 de octubre de 2026, con la presentación de Elder Dayán Díaz en la Calle de Andrés Carne de Res.

La jornada promete una combinación de música en vivo, rumba, gastronomía y ese ambiente de parranda que caracteriza las grandes noches vallenatas en Colombia.

La propuesta está pensada para quienes disfrutan reunirse con amigos, compartir unos tragos y cantar a todo pulmón esas canciones que ya hacen parte de las celebraciones del país. En esta ocasión, Elder Dayán será el encargado de ponerle ritmo a una noche que se extenderá hasta la madrugada.

Elder Dayán llega con sus grandes éxitos a Chía

Durante su presentación, el artista podrá llevar al público por algunas de las canciones que han marcado su carrera y que actualmente hacen parte del repertorio de los seguidores del vallenato.

Entre los temas que los asistentes podrán disfrutar se encuentran “Amantes”, “Modo Avión”, “Reina Guajira”, “La Disputa”, “El Picantico” y “La Persona de Mi Vida”, canciones ideales para una noche en la que los coros seguramente no faltarán.

La presentación también representa una oportunidad para disfrutar en vivo del trabajo de uno de los nombres que se ha consolidado dentro de la nueva generación del vallenato.

Una parranda vallenata para cantar hasta la madrugada

Más que una presentación musical, “A la Calle con Elder Dayán” busca recrear el ambiente de una verdadera parranda: canciones conocidas, amigos reunidos y un público dispuesto a disfrutar de principio a fin.

La cita será en la Calle de Andrés Carne de Res, en Chía, desde las 7:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo.

Para los amantes del vallenato, será una noche para escuchar, cantar, brindar y disfrutar de uno de los géneros más representativos de Colombia.