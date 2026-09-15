Deportistas del mundo se están uniendo contra la nueva campaña de Sydney Sweeney: ¿por qué?

Una ardua polémica ha sido protagonizada nuevamente por la actriz estadounidense Sydney Sweeney, quien se ha convertido en el principal blanco de críticas al ser imagen una campaña de una casa de apuestas deportivas.

El hecho ha generado el rechazo principalmente desde el gremio deportivo femenino, pues cientos de mujeres se han tomado las redes sociales para hacer mención a la polémica y rechazar el mensaje que este ha transmitido ante el mundo entero.

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¿Cuál es la polémica generada por Sydney Sweeney?

El rechazo se ha generado a raíz del más reciente anuncio de la casa de apuestas Novig que fue protagonizado por la actriz de ‘Euphoria’. Allí la mujer aparece semidesnuda y utiliza distintos elementos deportivos como balones, guantes de boxeo, palos de golf, entre otros elementos, para cubrir zonas específicas de su cuerpo.

“No sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte”, es lo que manifiesta la actriz durante el comercial de la marca de la cual se cree que también podría ser accionista.

Por supuesto, las imágenes generaron un amplio rechazo por parte de decenas de mujeres deportistas alrededor del mundo, quienes han manifestado que dicho comercial corresponde a una clara “afectación” y “regresión” al utilizar el cuerpo de la mujer para hacer referencia a las prácticas deportivas.

Movimiento contra la campaña protagonizada por Sydney Sweeney

Una de las respuestas más contundentes a esta campaña la dio la campeona olímpica de natación Ariarne Titmus, quien tomó sus redes sociales para hablar sobre el arduo trabajo que ha costado dignificar la participación de mujeres en todos los deportes del mundo.

“No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad”, afirmó.

El movimiento se ha masificado en redes sociales como X, Instagram y TikTok en donde cientos de usuarias han compartido videos suyos realizando deportes o actividad física. Todos estos clips tienen un común denominador ya que inician con la frase: “Querida Sydney Sweeney”.