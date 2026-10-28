Show de medio tiempo del Super Bowl 2027 ya confirmó a su artista principal

El half time del Super Bowl 2027 ya tiene a su artista principal para protagonizar uno de los momentos más esperados por la audiencia mundial. Para la próxima edición, el encargado de este espectáculo será el rapero Jay-Z, quien ha trabajado de cerca con la NFL a través de su compañía.

Su llegada al importante escenario se da después de varios años de coordinar los más recientes espectáculos de esta producción como la de Bad Bunny, quien fue el encargado de este medio tiempo en la edición del 2026.

Jay-Z celebra su participación en el Super Bowl

Por medio de un comunicado, el rapero manifestó su gran emoción al ser parte del importante espectáculo en el que ya ha trabajado durante varios años. La decisión llegó después de 30 años de carrera musical con la que se ha consolidado como uno de los artistas más representativos de este género en el mundo entero.

“Desde Reasonable Doubt hasta subirme al escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido todo un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”, aseguró el artista.

Así mismo, el hombre destacó el impacto cultural de este tipo de presentaciones ya que cada vez más han tomado fuerza con la participación de los artistas más influyentes de los últimos tiempos.

“El impacto de Jay-Z en la cultura musical mundial es tan profundo como innegable”, aseguró Oliver Schusser, vicepresidente de música y contenidos internacionales de Apple.

Presencia latina en los más recientes Super Bowl

El movimiento latino se ha tomado todos los rincones del mundo. La más reciente participación de Bad Bunny no solo posicionó el género urbano como uno de los movimientos musicales líderes, sino que también reafirmó la importancia de la comunidad Latinoamericana en el mundo entero.

Otros de los espectáculos más importantes de este evento correspondieron al protagonizado por Shakira, Jénnifer López, J Balvin y Bad Bunny, quienes consolidaron la unión latina más influyente del momento.