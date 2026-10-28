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Se conoció la causa de muerte del streamer El Komanche: esto reveló la autopsia

Se conocieron los resultados de la autopsia del streamer El Komanche, fallecido en México. Esto revelaron los exámenes forenses sobre su muerte.

La última y desgarradora publicación del streamer Komanche días antes de morir
Foto: Redes

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
09:50 a. m.
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La muerte de El Komanche, uno de los streamers salvadoreños más conocidos en la comunidad de videojuegos, sigue causando conmoción.

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Tras varios días de dudas, medios mexicanos dieron a conocer nuevos detalles del examen forense practicado al creador de contenido, hallado sin vida en Monterrey.

¿Cuál fue la causa de muerte de El Komanche?

De acuerdo con reportes publicados el martes 27 de octubre por N+ y TV Azteca, la autopsia de Carlos Mauricio Gómez, nombre real de El Komanche, determinó que falleció por asfixia por ahorcamiento.

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La información también fue divulgada por Enfoque Monterrey, que atribuyó el resultado al Servicio Médico Forense.

El hallazgo se produjo el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, estado de Nuevo León. Según N+, vecinos alertaron a las autoridades después de notar que una puerta del inmueble permanecía abierta.

Agentes de policía acudieron al lugar y encontraron al creador de contenido sin signos vitales. Posteriormente, personal investigador realizó las diligencias para establecer qué había sucedido.

Sin embargo, conocer la causa médica del fallecimiento no aclara por sí solo las circunstancias en las que ocurrió. Hasta el momento no se ha localizado un documento público con el dictamen completo de la autopsia.

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de El Komanche?

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación, según informó N+.

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En los primeros reportes, el expediente fue descrito como una “muerte a reserva de autopsia”, antes de que medios mexicanos difundieran el resultado del examen.

Cabe recordar que el Komanche había construido una comunidad alrededor de las transmisiones de videojuegos y participó en eventos como Squid Craft Games, vinculados a Minecraft. Su fallecimiento provocó mensajes de despedida entre seguidores y colegas del mundo digital.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrieron los hechos. Por ahora, no hay fundamento para atribuir la muerte a episodios personales o comentarios difundidos en redes sociales, algo que ha llamado la atención.

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