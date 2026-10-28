Cobros en efectivo y recibos a mano en el parqueadero de El Campín

Un recibo diligenciado a mano por $36.000 en el parqueadero sur del estadio El Campín abrió preguntas sobre el cobro a los hinchas y el control de los ingresos. El concejal de Bogotá, Juan David Quintero pidió verificar cómo se recauda el dinero y qué parte le corresponde al Distrito por la explotación económica del escenario.

La imagen compartida por el concejal muestra un formato de “recibo de caja menor” con el valor escrito a mano y la placa que identifica el vehículo. La publicación puso el foco en la forma de cobro durante los partidos y en los soportes que reciben quienes dejan allí sus carros.

“¿Qué control existe sobre esos ingresos, de los cuales el 1% debería corresponder al Distrito?”, preguntó Quintero en sus redes sociales.

¿Quién vigila los ingresos del parqueadero de El Campín?

Quintero cuestionó si los pagos quedan debidamente registrados y cómo se verifica el dinero recaudado. En particular, pidió aclarar la contraprestación del 1% que, según señaló, debe recibir el Distrito por la explotación económica del escenario.

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El contrato de concesión de El Campín está a cargo de Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ejerce labores de seguimiento contractual. Un informe de control interno del IDRD ya había documentado diferencias entre el Instituto y el concesionario sobre el momento desde el cual debía reconocerse esa contraprestación.

Por ahora, el recibo compartido por el concejal deja preguntas sobre la trazabilidad del dinero y la información que recibe el usuario. La respuesta deberá precisar cómo se controla el recaudo y qué mecanismos permiten verificar los recursos que le corresponden a Bogotá.

Además, los hinchas que asisten habitualmente a los partidos en El Campín señalaron que el cobro del parqueadero se realiza únicamente en efectivo. Según sus testimonios, al pagar reciben un talonario diligenciado a mano con datos como la placa del vehículo y el valor cancelado.