Gatos negros y Halloween: ¿por qué las fundaciones disminuyen sus adopciones en este mes?

El 27 de octubre de cada mes se celebra el Día Mundial del Gato Negro, una fecha que tradicionalmente nació con el objetivo de dignificar y concientizar a la población sobre la importancia de no estigmatizar a esta especie por su color.

A esta campaña se han sumado advertencias y anuncios por parte de fundaciones animalistas, quienes han hecho llamados para aumentar los controles tras los procesos de adopción de felinos específicamente de este color.

Día Mundial del Gato Negro

Los gatos negros han recibido una amplia estigmatización desde la Edad Media en donde se les relacionó ampliamente con magia oscura, brujería, entre otros mitos que intensificaron una despiadada ola de casería en su contra.

Pese a que estos mitos obedecen a amplias campañas de desinformación, el estigma que han recibido estos animales ha generado la creación de fenómenos como el de el “síndrome del gato negro” con el que estos tardan más tiempo en lograr ser adoptados.

Pero estos estigmas aumentan de manera considerable en meses como el de octubre donde incluso autoridades emiten recomendaciones para cuidar a estos animales y evitar su exposición en las calles.

Fundaciones también se han sumado a estos llamados, pues algunas llegan a restringir los procesos de adopción de estos gatos durante todo el mes de octubre. Esto con el propósito de evitar que sean utilizados como objetos de brujería o la promoción de prácticas que incentiven el maltrato animal.

Por el contrario, hay otras fundaciones que, lejos de parar los procesos de adopción, se encargan de fortalecer los mensajes sobre el especial cuidado que se debe dar a estos animales y su amplia genética que los lleva a tener un sistema inmunológico mayor.

Datos curiosos sobre los gatos negros

El gen eumelanina es el encargado de dar el pigmento oscuro al pelaje de los gatos negros. Las mutaciones de este color también se encuentran asociados al receptor CCR5 que se relaciona con una mayor inmunidad para combatir infecciones virales.

Su pelaje también se asocia con una ventaja evolutiva para la especie, pues su color le permite un eficaz sistema de camuflaje en la oscuridad y pertenece al color de pelaje más frecuente en los gatos.