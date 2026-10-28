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Tumban fallo que prohibía los bombardeos en el gobierno de Abelardo de la Espriella

La decisión restablece las operaciones aéreas en las zonas donde inteligencia debía confirmar la presencia de menores.

Yhonay Díaz

octubre 28 de 2026
10:14 a. m.
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En las últimas horas, una jueza del Tribunal Superior de Bogotá, revocó el fallo que suspendía los bombardeos en el gobierno de Abelardo de la Espriella por los riesgos a los que estarían expuestos menores de edad, víctimas del reclutamiento forzado.

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Dejar sin efectos la medida provisional decretada por la juez a quo marco de esta acción constitucional.

El tribunal tumbó la medida provisional que había impuesto restricciones adicionales a determinadas operaciones aéreas del Gobierno Nacional contra objetivos militares.

Revocaron la suspensión de bombardeos del gobierno De la Espriella

El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela que había ordenado adoptar medidas reforzadas de protección para niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales que pudieran encontrarse en campamentos guerrilleros durante operaciones militares aéreas.

En segunda instancia, el tribunal declaró improcedente la acción de tutela presentada y dejó sin efecto la medida provisional decretada inicialmente.

La tutela estaba dirigida contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López; el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.

Este recurso buscaba que las autoridades revisaran los protocolos de planeación y ejecución de operaciones militares, especialmente los bombardeos, para verificar la posible presencia de menores reclutados y adoptar precauciones antes de ejecutar los ataques.

Levantan la medida cautelar que suspendía los bombardeos al tener información de la presencia de menores
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Tumban restricciones a bombardeos militares ordenados por el Gobierno Nacional

El fallo en primera instancia había concedido parcialmente la suspensión de los bombardeos. También ordenaba intensificar las verificaciones sobre la presencia de menores, evaluar los riesgos para su vida e integridad y considerar alternativas operacionales menos lesivas cuando permitieran alcanzar una ventaja militar comparable.

La decisión también establecía que la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos guerrilleros no podía llevar a presumir automáticamente que fueran objetivos militares legítimos.

Implicaciones tras la decisión de un juzgado sobre suspender temporalmente los bombardeos
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