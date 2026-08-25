Participante de La Casa de los Famosos se encuentra hospitalizada: ¿qué se sabe de su estado?

La vida de los participantes que han pasado por La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo tema de conversación entre algunos internautas, quienes recientemente han manifestado su preocupación por el estado de salud de una de las finalistas de este reality.

Pese a que no se conocen mayores detalles sobre las causas que llevaron a la mujer a buscar ayuda médica, usuarios ya han expresado su temor por el proceso de recuperación de la polémica influencer.

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Finalista de La Casa de los Famosos hospitalizada

Se trata de Melissa Gate, quien, en horas recientes, transmitió en sus redes sociales para dar a conocer las causas detrás de su estadía en urgencias. La mujer, quien se mostró recostada en una camilla con medicamentos inyectables en una de su mano, informó a sus seguidores que un fuerte dolor en su estómago la obligó a dirigirse al médico para recibir atención prioritaria.

Según su testimonio, fue ingresada al servicio desde el pasado lunes 24 de agosto y actualmente se encuentra siendo sometida a exámenes médicos para dar con la causa exacta de su dolor.

Ante las reacciones, por parte de los usuarios, Gate informó que su padecimiento podría estar relacionado con una presunta sobrecarga en su hígado ya que se encuentra tomando medicamentos psiquiátricos y para el dolor abdominal.

Pese a que actualmente se desconocen las causas de su dolor, la antioqueña informó que, en días recientes, tomó un suero desintoxicante sin tener previa recomendación por parte de un especialista. Actualmente, la mujer tendrá que ser sometida a diferentes exámenes médicos para dar con la causa del malestar.

Melissa Gate desmintió estar embarazada

Las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar ya que varios usuarios manifestaron que, al parecer, los síntomas de la mujer podrían estar relacionados con un presunto embarazo.

Sin embargo, Gate manifestó que no se trataba de un embarazo ya que, actualmente, no tiene deseos de convertirse en madre por segunda vez al priorizar la adopción de una mascota.

“Lamento decepcionarlos, pero no está en mis planes quedar embarazada. La última vez que me vieron embarazada fue hace 20 años. Si llega un hombre a pedirme matrimonio, cosa que no creo, y quiere hijos tendría que decirle que no. Por ahí un gato”, añadió en su live en TikTok.