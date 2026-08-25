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Karol G sorprendió a niños hospitalizados en Estados Unidos

Karol G visitó un hospital y protagonizó emotivos encuentros en un hospital en Estados Unidos.

Karol G
Foto AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
05:57 p. m.
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Karol G protagonizó un emotivo encuentro con pacientes pediátricos y adolescentes durante una visita a un hospital de Oakland, California. La cantante compartió con ellos, escuchó sus historias y llevó mensajes de ánimo durante su gira por Estados Unidos.

¿Cómo fue la visita de Karol G al hospital?

Entre fotografías, conversaciones y abrazos transcurrió el encuentro de Karol G con varios de los pacientes del centro médico. La artista recorrió diferentes espacios del hospital y aprovechó la jornada para acercarse a niños y adolescentes que atraviesan tratamientos médicos.

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La cantante, que se encuentra en Estados Unidos como parte de su gira internacional, llegó con un estilo casual y mantuvo una actitud cercana durante la visita.

Algunos de los pacientes pudieron conversar con ella, tomarse fotografías y recibir obsequios. Más que el encuentro con una de sus artistas favoritas, para varios de ellos la jornada representó una pausa dentro de un proceso marcado por procedimientos y hospitalizaciones.

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. En ellas se observa a la colombiana conversando con los pacientes y compartiendo momentos de afecto con ellos y sus familias.

¿Qué hizo Karol G con los pacientes?

Uno de los momentos más especiales se produjo cuando la cantante escuchó las historias de algunos de los jóvenes que se encuentran hospitalizados.

La visita también permitió que familiares y personal médico compartieran con la artista. Para quienes acompañan diariamente a los pacientes durante sus tratamientos, estos espacios pueden convertirse en experiencias significativas dentro de la recuperación emocional.

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El gesto de Karol G ocurre mientras continúa con sus compromisos musicales en territorio estadounidense y se suma a otras acciones de carácter social que ha realizado recientemente.

La artista paisa también ha mostrado su intención de apoyar a comunidades afectadas por situaciones de emergencia en Colombia. En los últimos días anunció una donación de un millón de dólares para contribuir a la reconstrucción de viviendas y atender a personas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

¿Por qué la visita de Karol G llamó tanto la atención?

El encuentro rápidamente trascendió las paredes del hospital y llegó a las redes sociales, donde sus seguidores destacaron la cercanía de la cantante con los pacientes.

Más allá de su agenda musical, la visita permitió que la artista utilizara parte de su tiempo para acompañar a personas que atraviesan circunstancias especialmente difíciles.

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Por ahora, Karol G continúa con su recorrido por Estados Unidos, mientras estos momentos fuera de los escenarios muestran otra faceta de la cantante colombiana y de su relación con sus seguidores.

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