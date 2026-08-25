Jhonny Rivera conoció al grupo de abuelitos damnificados que se hospedan en su finca en Pereira

Un nuevo gesto de solidaridad ha sido protagonizado por el cantante Jhonny Rivera, quien no solo puso a disposición su hotel en Pereira para los rescatistas que trabajaron en las zonas del desastre, sino que también prestó su finca para que un grupo de abuelitos damnificados pudieran hospedarse allí.

En medio de la contingencia, a raíz del terremoto del pasado 10 de agosto, Pereira se convirtió en una de las ciudades más golpeadas por el fenómeno natural al haber más de 90 personas sin vida y decenas de ciudadanos damnificados.

Tras la tragedia que hoy enluta a miles de familias, autoridades y decenas de voluntarios han enviado toneladas de ayudas y han intentado reubicar a las personas que perdieron sus viviendas. Este ha sido el caso del cantante Jhonny Rivera, quien desde el primer día se ha sumado a estas labores para ayudar a los damnificados.

Jhonny Rivera junto a los abuelitos damnificados

El cantante sorprendió al anunciar que a su vivienda había llegado un grupo de abuelitos de un asilo que se vio afectado por el terremoto al generarse daños en la infraestructura del lugar. Ante la urgencia por reubicar a este grupo de personas, Rivera puso a disposición su finca en donde vive junto a su familia.

Aunque el hombre se encontraba en Estados Unidos para realizar una presentación, su reacción al llegar a casa y reunirse con los abuelos ya ha generado gran conmoción en redes sociales.

El momento fue compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde mostró la gran alegría por parte de estas personas que, pese a la tragedia, festejaron la llegada del hombre.

“A veces una ayuda parece pequeña, pero una sonrisa nos recuerda lo mucho que puede significar. Seguimos acompañando a quienes más lo necesitan”, aseguró el cantante.

En el clip se observa el instante en el que el intérprete de ‘El intenso’ es recibido con ovaciones, aplausos y abrazos. Así mismo, este se dispuso a dar una pequeña serenata con la que compartió junto a las personas del albergue y demás trabajadores.

El momento generó gran conmoción entre todos los asistentes ya que el personal encargado del grupo le dedicó unas sentidas palabras en agradecimiento por poner a disposición su vivienda para los más afectados.

Jhonny Rivera reparte ayudas a los damnificados

Por otro lado, el cantante ha compartido detalles de las labores que ha realizado en Pereira tras enviar toneladas de ayudas humanitarias a los más afectados.

Así mismo, reveló que se encuentra informándose sobre los casos específicos de los más necesitados para aportar en la reconstrucción de las viviendas colapsadas.

“Hay momentos en la vida en los que uno entiende que debemos estar más unidos que nunca. Pero aquí estamos, acompañando y llevando nuestro granito de arena a las familias que están pasando por este momento tan difícil”, afirmó el artista.