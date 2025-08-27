¡Inesperado! Kapo y Victor Manuelle entre los artistas que estarán en el Festival Zaquesazipa

El arte vuelve a ser protagonista en Cundinamarca con la llegada de la edición XXVIII Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, un encuentro que desde hace casi tres décadas ha convertido a Funza en el epicentro cultural del departamento.

Del 3 al 14 de septiembre, el municipio vivirá 12 días de música, danza, teatro, literatura y tradición que reunirán a más de 1.000 artistas y convocarán a cerca de 50.000 asistentes.

La programación de este 2025 promete sorprender a públicos de todas las edades.

Los artistas que estarán en el Festival Zaquesazipa en Funza

El cartel musical será uno de los puntos más esperados: el salsero Víctor Manuelle, el cantante urbano Kapo y el exintegrante del grupo Kvrass, Rafa Pérez, se encargarán de poner a vibrar al parque principal de Funza con un concierto inolvidable.

A ellos se suman talentos locales y nacionales que llenarán de ritmo las noches del festival.

Pero la música es solo una parte de la experiencia. Durante los 12 días, el municipio ofrecerá más de 270 actividades culturales, entre ellas muestras gastronómicas, ferias artesanales, presentaciones teatrales y exhibiciones literarias.

La alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago extendió la invitación a los cundinamarqueses y visitantes de todo el país:

¡El poder de la evolución está en Funza! Queremos que todos vivan este encuentro cultural que nos conecta con nuestras raíces y proyecta el talento funzano a nivel nacional.

Lo que significa el Festival Zaquesazipa para Cundinamarca

El Festival Zaquesazipa no solo es un espectáculo artístico, también es un motor de transformación social y económica para la región.

Cada edición fortalece el turismo local, impulsa el comercio y posiciona a Funza como una ciudad que apuesta por la cultura como herramienta de desarrollo.

Su identidad se nutre de un fuerte componente histórico. Desde 1998, el festival ha sido un homenaje a la memoria muisca, pueblo indígena que habitó la sabana de Bogotá.

Este año, la imagen oficial representa al Zipa de Bacatá, símbolo de poder, sabiduría y conexión con el sol. La figura aparece en transición, evocando que la historia y el arte no se rompen, sino que se transforman. La escultura del Zipa en el parque principal será nuevamente epicentro de las celebraciones, recordando el legado ancestral sobre el que se levanta Funza.