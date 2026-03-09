Se pronunció nuevamente el reconocido actor que reveló que le queda poco tiempo de vida: esto dijo

En los últimos días, un reconocido actor, mediante un sentido post en redes sociales, confirmó que sus médicos le confirmaron que está en su última etapa de vida.

Finnian Garbutt, que es oriundo de Irlanda del Norte y ha participado en series muy exitosas como 'Hope Street', 'Housejackers y 'Casualty', fue diagnosticado con un agresivo cáncer de piel hace cuatro años.

Y, desafortunadamente, esta enfermedad ya hizo metástasis en órganos muy importantes como sus pulmones y los especialistas manifestaron que son casi nulas las probabilidades de cura.

En medio de esa coyuntura, aparte de informar que está viviendo sus últimos momentos de vida, el actor Finnian Garbutt emitió un nuevo pronunciamiento en el que pidió ayuda. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Este fue el nuevo mensaje de Finnian Garbutt, el actor que reveló que le queda poco tiempo de vida

Hace cinco días, el actor Finnian Garbutt volvió a dejar claro que su prioridad es asegurar el bienestar de su esposa y su hija.

En consecuencia, con la intención de cumplir ese objetivo, abrió una campaña de donaciones.

"Gracias a todos por el apoyo de estos últimos días. No puedo creer la cantidad de personas de todo el mundo que me han contactado y me han dado ánimos en estos momentos tan difíciles. No publico esto para pedirles compasión y no quiero que nadie done si no puede permitírselo", escribió el actor.

"Solo quiero que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible. Cualquier donación será de gran ayuda para apoyar a mi esposa y a mi bebé mientras se adaptan a la vida sin mí y para el futuro de Saoirse, a la vez que los mantendremos seguros en casa. El enlace está en mi biografía. Los quiero a todos", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores del actor Finnian Garbutt tras su reciente mensaje?

Tras la campaña de donaciones que inició el actor Finnian Garbutt, sus internautas le han expresado apoyo.

"Nunca te rindas", "sigues siendo uno de mis personajes favoritos de Hope Street', "te envío un abrazo a ti y a tu familia", "te tengo presente en mis pensamientos", "eres un héroe", "lamento mucho esta situación" y "eres increíble", han sido algunos de los mensajes.