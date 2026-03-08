CANAL RCN
Tendencias

Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia

Yeferson Cossio sufrió un leve accidente en medio de su último viaje y tuvo que ser intervenido.

Yeferson Cossio
Foto: Yefito | YouTube

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
07:40 a. m.
El reconocido creador de contenido colombiano Yeferson Cossio vivió un momento de preocupación durante su más reciente viaje al Amazonas, luego de sufrir un leve accidente mientras realizaba una actividad recreativa junto a amigos y familiares. El episodio, que ocurrió en medio de una jornada de turismo y aventura, obligó al influencer antioqueño a recibir atención médica tras presentar una lesión en la boca producto de un fuerte impacto con el agua.

Cossio, conocido por compartir con sus millones de seguidores diferentes experiencias extremas y viajes alrededor del mundo, se encontraba disfrutando de varias actividades al aire libre en esta zona natural del país. Sin embargo, una de las dinámicas que parecía ser simplemente parte de la diversión terminó generando un inesperado incidente que requirió intervención profesional.

Un salto que terminó en accidente

De acuerdo con lo relatado por el propio influencer a través de sus redes sociales, el accidente se produjo cuando él y su grupo decidieron saltar desde una altura considerable hacia uno de los ríos de la región. Este tipo de actividad es común entre quienes visitan el Amazonas y buscan vivir experiencias más cercanas con la naturaleza.

No obstante, durante su salto, Cossio no logró caer de la forma adecuada en el agua. El impacto fue más fuerte de lo esperado y terminó golpeándose directamente en la zona de la boca. Como consecuencia, sufrió una pequeña ruptura interna en el tejido bucal y algunos daños en sus dientes, lo que generó molestias inmediatas.

A pesar del golpe, el creador de contenido logró mantenerse tranquilo y continuó con las actividades que tenía programadas junto a su grupo, aunque el malestar persistía con el paso de las horas.

Atención médica tras varias horas

Aunque inicialmente decidió seguir con el itinerario del viaje, el dolor y la incomodidad llevaron a Cossio a buscar asistencia médica más tarde. Horas después del incidente, el influencer se trasladó a un centro médico cercano donde profesionales de la salud pudieron evaluar la lesión y realizar la intervención necesaria para tratar el daño en la boca.

Según lo compartido posteriormente, la lesión no reviste gravedad, aunque sí requirió atención inmediata para evitar complicaciones mayores en la zona afectada. Tras recibir el tratamiento correspondiente, el antioqueño pudo continuar su recuperación mientras permanece en la región.

Yeferson Cossio

El episodio generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente enviaron mensajes de apoyo al creador digital. Mientras tanto, Cossio continúa documentando su experiencia en el Amazonas, aunque ahora con mayor precaución en medio de las actividades de aventura que caracterizan sus viajes.

